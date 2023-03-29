Дары Вселенной: Найдена формула для исполнения желаний

Нельзя мечтать абстрактно и без конкретики, нужно очень точно определить свои цели и желания. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Ксения Аверс.

"Пока нет конкретики, не будет ни денег, ни возможностей. Это как развязывать уравнение со всеми неизвестными. Решения в таком случае нет. Только предположения. Но чем больше будет известно цифр в уравнении, тем проще найти решение", — объяснила она.

Аверс посоветовала разложить свои "хотелки" по полочкам и структурировать, это поможет определить стоимость мечты. Затем следует продумать путь к цели, разделив его на небольшие этапы. Такой подход к реализации желаний доказывает наибольшую эффективность, подытожила эксперт.