Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 13:54

Дары Вселенной: Найдена формула для исполнения желаний

Психолог Аверс объяснила, что абстрактные мечты не приведут к их исполнению

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Нельзя мечтать абстрактно и без конкретики, нужно очень точно определить свои цели и желания. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Ксения Аверс.

"Пока нет конкретики, не будет ни денег, ни возможностей. Это как развязывать уравнение со всеми неизвестными. Решения в таком случае нет. Только предположения. Но чем больше будет известно цифр в уравнении, тем проще найти решение", объяснила она.

Аверс посоветовала разложить свои "хотелки" по полочкам и структурировать, это поможет определить стоимость мечты. Затем следует продумать путь к цели, разделив его на небольшие этапы. Такой подход к реализации желаний доказывает наибольшую эффективность, подытожила эксперт.

5 способов победить прокрастинацию и начать достигать целей

5 способов победить прокрастинацию и начать достигать целей

Ранее Лайф писал, что нельзя жить мечтами о будущем, чтобы почувствовать себя удовлетворённым сейчас. Счастье — это состояние, когда человек "находится в принятии себя" и всему рад.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров