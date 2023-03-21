Психолог призвала не жить мечтами о будущем, чтобы почувствовать себя счастливым сейчас

Некоторым всегда чего-то не хватает для счастья, так как они не до конца понимают, что это такое. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявила психолог Наталья Наумова.

Она напомнила, что счастье — это состояние, когда человек "находится в принятии себя" и всем доволен. А в погоне за улучшениями он теряет такое ощущение и живёт только будущим, отметила эксперт. Специалист подчеркнула: ставить перед собой цели — правильно, однако нужно в моменте чувствовать себя счастливым и довольным.

По словам специалиста, важно позитивно мыслить, а также относиться к себе и окружающим по-доброму. Также психолог призвала хвалить себя за достижения.

"Состояние абсолютного счастья в основном присуще детям и глубоко пожилым людям. Это связано с тем, что малыши ещё не особо что-то осознают, а старики уже успокаиваются, принимают всё таким, какое оно есть. Когда человек видит ситуацию как данность, тогда у него и возникает абсолютное счастье", — подчеркнула Наумова.