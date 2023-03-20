Россиянам рассказали, как почувствовать счастье

Для того чтобы почувствовать счастье, необходимо удовлетворить все базовые и эмоциональные потребности. Об этом рассказала психолог Станислава Зарудная. При этом, по её словам, необходимо предпринимать определённые действия, просто мыслей недостаточно.

Эксперт посоветовала разобрать эмоциональные потребности: определить то, что действительно хочется делать, но имеются определённые ограничения. Психолог рекомендовала сделать список из десяти важнейших ценностей и понять, реализованы ли они.

"Абсолютного счастья не существует. Для каждого оно представлено своим набором ценностей. То, насколько человек счастливый, связано с реализацией жизненных ценностей в том числе. Для кого-то — это семейные ценности, для кого-то — достижения в профессиональной сфере", — отметила Зарудная в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".