Россиянам рассказали, как достичь счастливой жизни

Обрести счастье в жизни может помочь гедонизм, когда человек делает только то, что ему нравится, и живёт в осознанности каждый день. Об этом рассказала бизнесвумен, основатель бренда натуральной косметики, коуч Рада Русских.

"Однажды моя лучшая подруга-бизнесвумен поинтересовалась, почему я всегда такая жизнерадостная и в чём секрет? Я ей ответила, что я просто стараюсь делать только то, что мне нравится и не делать того, что мне не нравится. Она сказала, что для этого уже есть специальный термин "гедонизм". Так я и стала гедонистом", — сказала Русских в беседе с РИА ФАН.

Она считает, что для обретения внутренней гармонии не нужно терпеть ненавистное дело, необходимо делать то, что по-настоящему нравится. По словам коуча, лучше всего каждый день задавать себе вопросы: "Мне сейчас удобно?", "Хорошо мне или плохо?". Нужно отличать истинные личные желания от навязанных кем-то.

Бизнесвумен рекомендовала не терпеть неудобства ради других, а проявлять себя и менять окружающее пространство под свой комфорт. Кроме того, по её мнению, большинство людей часто обманываются и копят негативные эмоции внутри. Она считает, что гедонист понимает происходящие события, соблюдает чужие границы, но не усердствует с добрыми делами.

Чтобы достичь гармонии, Русских посоветовала минимизировать бытовые дела, а также экономить не деньги, а эмоции, не тратить их направо и налево. Также она считает, что нужно избавиться от мысли "мне ничего нельзя" и позволять себе совершать желанные поступки.