Кардиолог объяснила, почему "прописывает" своим пациентам обниматься по 10 минут в день
Кардиолог Ольга Бокерия: Прикосновения и объятия снижают уровень гормона стресса
Фото © Unsplash
Прикосновения и объятия обладают лечебным эффектом. Об этом написала в своём телеграм-канале кардиолог Ольга Бокерия. Кожа — наш самый большой орган, в котором расположены миллионы рецепторов, передающие сигналы в мозг, стимулируя выработку и выброс в кровь окситоцина (гормона счастья).
"Учёные доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнёра, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации", — утверждает врач.
Когда мы прикасаемся друг к другу и это прикосновение приятно, у нас не только повышается окситоцин и активируется парасимпатическая нервная система, но и падает уровень кортизола — гормона стресса. А уже он способен увеличивать уровень сахара в крови, что ведёт к развитию диабета, объясняет Бокерия. Последний же бывает выявлен не сразу, из-за этого могут развиться осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, стенозирующий атеросклероз, нарушение зрения, хроническая болезнь почек.
"Поэтому я всегда говорю: найдите 5–10 минут времени в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. Учитывая, что среднее объятие длится 10–20 секунд, ваши 5–10 минут в день будут иметь значимый эффект", — призывает своих пациентов кардиолог.
Ранее Лайф писал, что, несмотря на общепринятое мнение о вреде алкоголя, периодическое его употребление в качестве снотворного вполне допустимо. В этом случае он становится "хорошим транквилизатором".