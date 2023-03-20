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20 марта, 15:33

Кардиолог объяснила, почему "прописывает" своим пациентам обниматься по 10 минут в день

Кардиолог Ольга Бокерия: Прикосновения и объятия снижают уровень гормона стресса

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/F0ZiHWliGGM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Прикосновения и объятия обладают лечебным эффектом. Об этом написала в своём телеграм-канале кардиолог Ольга Бокерия. Кожа — наш самый большой орган, в котором расположены миллионы рецепторов, передающие сигналы в мозг, стимулируя выработку и выброс в кровь окситоцина (гормона счастья).

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"Учёные доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнёра, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации", утверждает врач.

Когда мы прикасаемся друг к другу и это прикосновение приятно, у нас не только повышается окситоцин и активируется парасимпатическая нервная система, но и падает уровень кортизола — гормона стресса. А уже он способен увеличивать уровень сахара в крови, что ведёт к развитию диабета, объясняет Бокерия. Последний же бывает выявлен не сразу, из-за этого могут развиться осложнения: сердечно-сосудистые заболевания, стенозирующий атеросклероз, нарушение зрения, хроническая болезнь почек.

"Поэтому я всегда говорю: найдите 5–10 минут времени в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. Учитывая, что среднее объятие длится 10–20 секунд, ваши 5–10 минут в день будут иметь значимый эффект", призывает своих пациентов кардиолог.

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Марина Калегина
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