"Хороший транквилизатор": Названа безопасная доза алкоголя перед сном

Несмотря на общепринятое мнение о вреде алкоголя, периодическое его употребление в качестве снотворного вполне допустимо, уверяет врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, в небольшом количестве он работает как "хороший транквилизатор".

"Всё-таки алкоголь в небольших дозах — это хороший транквилизатор. В нашей жизни много стресса, поэтому здоровому человеку разрешено до 30 миллилитров чистого спирта в день", — рассказал он РИА "ФедералПресс".

Так, в качестве снотворного подойдут бокал вина, бутылка пива или 70 грамм крепкого алкоголя. Врач отметил, что именно небольшие дозировки обладают таким расслабляющим, успокаивающим, транквилизирующим действием. Причём без разницы, какой именно напиток пьёт человек, главное — содержание чистого спирта и качество продукта.

"Если человек периодически употребляет алкоголь как транквилизатор, — это не страшно. Небольшие дозы, например, два раза в неделю, не грозят алкоголизмом", — добавил он.

Если же выпить больше, то организм не справится с метаболизмом употреблённого спиртного и начнёт накапливать токсичные, отравляющие и недоокисленные продукты его переработки. В свою очередь, это лишь испортит сон, пробудив его среди ночи.