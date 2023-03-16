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16 марта, 11:12

Только не в ущерб ночному: Врач рассказал о полезных свойствах дневного сна

Сомнолог Бузунов призвал не уделять сну в обеденный перерыв больше 45 минут

Дневной сон обладает полезными свойствами, однако он не должен идти в ущерб ночному и длиться слишком долго. Об этом рассказал сомнолог Роман Бузунов. По его словам, необходимость в таком отдыхе возникает из-за провала в физиологической активности после обеда.

"Если у человека [наблюдается] накопившийся дефицит сна, он испытывает сонливость, то отдых длительностью 5–20 минут полезен, он даёт освежающий эффект", пояснил он РИА "Федералпресс".

Однако не стоит уделять такому отдыху больше 45 минут, добавил врач. По его словам, дневной сон — прекрасная затея, однако только если он не влияет на сон ночью.

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Лайф рассказывал, сколько часов составляет норма сна. По словам сомнолога Максима Новикова, отдых должен длиться шесть-восемь часов, а восполнить его недостаток можно днём. Причём симптомами недостатка сна являются раздражительность и снижение концентрации внимания.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Константинов
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