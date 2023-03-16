Только не в ущерб ночному: Врач рассказал о полезных свойствах дневного сна
Сомнолог Бузунов призвал не уделять сну в обеденный перерыв больше 45 минут
Дневной сон обладает полезными свойствами, однако он не должен идти в ущерб ночному и длиться слишком долго. Об этом рассказал сомнолог Роман Бузунов. По его словам, необходимость в таком отдыхе возникает из-за провала в физиологической активности после обеда.
"Если у человека [наблюдается] накопившийся дефицит сна, он испытывает сонливость, то отдых длительностью 5–20 минут полезен, он даёт освежающий эффект", — пояснил он РИА "Федералпресс".
Однако не стоит уделять такому отдыху больше 45 минут, добавил врач. По его словам, дневной сон — прекрасная затея, однако только если он не влияет на сон ночью.
Лайф рассказывал, сколько часов составляет норма сна. По словам сомнолога Максима Новикова, отдых должен длиться шесть-восемь часов, а восполнить его недостаток можно днём. Причём симптомами недостатка сна являются раздражительность и снижение концентрации внимания.
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