Только не в ущерб ночному: Врач рассказал о полезных свойствах дневного сна

Дневной сон обладает полезными свойствами, однако он не должен идти в ущерб ночному и длиться слишком долго. Об этом рассказал сомнолог Роман Бузунов. По его словам, необходимость в таком отдыхе возникает из-за провала в физиологической активности после обеда.

"Если у человека [наблюдается] накопившийся дефицит сна, он испытывает сонливость, то отдых длительностью 5–20 минут полезен, он даёт освежающий эффект", — пояснил он РИА "Федералпресс".

Однако не стоит уделять такому отдыху больше 45 минут, добавил врач. По его словам, дневной сон — прекрасная затея, однако только если он не влияет на сон ночью.