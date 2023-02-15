4 безобидные привычки, которые мешают выспаться

Как часто, просыпаясь утром, вы обещаете себе, что сегодня вечером ляжете спать пораньше? Однако при наступлении темноты возникают внезапные дела, мучает бессонница или просто хочется подольше отдохнуть перед телевизором. Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков в беседе с Лайфом рассказал, от каких привычек нужно избавиться, чтобы наконец начать высыпаться.

1. Постоянный недосып

Дефицит сна в первую очередь бьёт по памяти, вниманию и настроению. Чем сильнее недосып, тем сложнее организму. Если днём вы чувствуете себя разбитым, отвлекаетесь, теряете нить разговора и забываете мысли, значит организм намекает: надо хорошенько отдохнуть. Если же вы не спите несколько ночей подряд в течение месяца и больше, пора обращаться к врачу, пока не возникли серьёзные последствия. Как отметил врач, недостаток сна может вызвать даже гипертонию и избыточный вес.

"Из-за недосыпа в организме нарушается гормональный обмен. В фазе медленного сна благодаря вырабатываемым гормонам у нас идёт переработка всех жировых запасов. Организм находит клетки, которые отвечают за онкологию, и направляет иммунную систему убрать их, то есть сам себя подчищает", — пояснил специалист.

2. Пытаетесь заснуть быстро

Для комфортного засыпания следует проветрить комнату и накрыться тяжёлым одеялом. Фото © shutterstock

Попытка заставить себя тут же заснуть — огромная ошибка. В нашем организме множество механизмов, которые запускают сон. Также можно принять тёплый душ, добавив приятные ароматы, включить расслабляющую музыку или посмотреть спокойный и приятный фильм. Такие ежедневные "сонные" ритуалы намекнут мозгу, что пришло время расслабиться и уснуть.

Также для комфортного засыпания следует проветрить комнату. Температура в спальне должна быть ниже, чем во всей квартире. А чтобы быстрее заснуть, можно накрыться тяжёлым одеялом — это поможет организму расслабиться.

3. Не знаете, сколько часов сна нужно именно вам

Учёные-сомнологи делят людей на короткоспящих и долгоспящих. Первым достаточно пяти-шести часов, чтобы выспаться. А вторым для этого потребуется 10–12 часов в сутки, причём ежедневный семичасовой сон будет провоцировать у них хронический недосып.

Отпуск поможет понять, сколько часов сна необходимо именно вам. Фото © shutterstock

"Знание своей личной нормы сна позволит грамотно спланировать режим. Сколько часов сна необходимо именно вам, подскажет отпуск. Обратите внимание на то, во сколько вы ложитесь и просыпаетесь, когда вы отдыхаете от ежедневной рутинной работы", — рассказал врач.

4. Поздний ужин

Кстати, ещё одна причина сложного засыпания может таиться в позднем ужине. Многим действительно сложно засыпать на пустой желудок, однако это не повод для плотного приёма пищи, лучше съесть что-нибудь некалорийное. Например, за два часа до сна можно скушать фрукты, термически обработанные овощи, немного нежирного куриного мяса (грудку) и нежирную вареную рыбу.