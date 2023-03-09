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9 марта, 11:55

Врач предупредил о смертельной опасности длительного отсутствия сна

Врач Новиков: Длительное отсутствие сна может привести к галлюцинациям и даже смерти

Длительное отсутствие сна может спровоцировать галлюцинации, а в некоторых случаях даже привести к смерти человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. Он пояснил, что предельное время бодрствования в сутки составляет 18 часов, при этом сон должен длиться не менее шести часов.

"Оптимум сна — это восемь часов. При этом шесть и восемь часов — это норма за сутки", — отметил специалист.

Вместе с тем взрослые люди, по словам медика, могут получить суточную норму сна в два этапа с помощью дневного сна, который должен составлять порядка 45 минут. Также Новиков добавил, что повышенная дневная сонливость, раздражительность и снижение концентрации внимания могут быть первыми тревожными звоночками о том, что мозгу срочно требуется отдых.

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Ранее Лайф рассказывал, как между собой связаны недосып и рак. Как объяснил профессор Левент Озтюрк, благодаря регулярному и качественному сну укрепляется иммунная система человека, даже появляется дополнительная защита от онкологических заболеваний.

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Freepik / user1115205

Наталья Исакова
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