Врач предупредил о смертельной опасности длительного отсутствия сна

Длительное отсутствие сна может спровоцировать галлюцинации, а в некоторых случаях даже привести к смерти человека. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. Он пояснил, что предельное время бодрствования в сутки составляет 18 часов, при этом сон должен длиться не менее шести часов.

"Оптимум сна — это восемь часов. При этом шесть и восемь часов — это норма за сутки", — отметил специалист.

Вместе с тем взрослые люди, по словам медика, могут получить суточную норму сна в два этапа с помощью дневного сна, который должен составлять порядка 45 минут. Также Новиков добавил, что повышенная дневная сонливость, раздражительность и снижение концентрации внимания могут быть первыми тревожными звоночками о том, что мозгу срочно требуется отдых.