Женщинам посоветовали отказаться от алкоголя 8 Марта и провести день с пользой

В этом году 8 Марта стоит отказаться от алкогольных напитков, поскольку праздник выпадает на середину недели. Трезвый подход к празднованию позволит на следующий день пойти на работу отдохнувшими. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам эксперта, многие будут праздновать Международный женский день, выпивая шампанское или вино, поскольку их считают "лёгкими" напитками. На самом деле они тоже вредны, отметил врач.

"Но я бы посоветовал воздержаться от алкоголя, ведь именно шампанское и полусладкие и сладкие вина крайне негативно воздействуют на организм. Пузырьки газа быстрее доставляют алкоголь в кровь, а содержащийся сахар бьёт по поджелудочной железе", — цитируют Холдина "Вести Подмосковья".

Специалист считает, что вместо распития алкоголя женщинам в праздничный день можно провести время с пользой. Например, встретиться с подругами и близкими, сходить на массаж или выставку.