"Главное — внимание": Каждая вторая мама в России отказывается от подарков на 8 Марта

Каждая вторая российская мама (56%) отказывается от подарков на 8 Марта. Аналогичное поведение свойственно и четверти бабушек (26%), следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox и маркетплейса Flowwow, копия которых есть в распоряжении Лайфа. Среди самых популярных отговорок от подарков в Международный женский день россияне назвали такие фразы, как "Мне ничего не надо", "Лучше потрать деньги на себя" и "Главное — внимание".

"Сложности, которые испытывают люди при ответе на вопрос о том, что они хотят получить в подарок, не связаны с гендером и объясняются широкими социокультурными причинами. Во-первых, человек может действительно не знать, чего он хочет. <...> Во-вторых, разговор о своих желаниях воспринимается проявлением слабости и уязвимости, то есть человеку может быть попросту страшно открыться. Третья причина: негативный опыт прошлого", — отметила спикер курса "Кто я и чего хочу?" в Skillbox Елена Лаврова.

В исследовании также говорится, что чаще всего россияне дарят на 8 Марта цветы и сладости (76%). В пятёрку популярных подарков вошли предметы декора, бытовая техника, а также сертификаты на одежду, косметику, украшения, наборы для творчества и электронные гаджеты. При этом руководитель отдела аккаунтинга маркетплейса локальных брендов Flowwow Альбина Арндт отметила, что в этом году россияне активно скупают к 8 Марта бьюти-боксы, флорариумы и макаруны. Не менее популярны букеты из мыла — их продажи за последние дни возросли аж в 3,2 раза.

Всего в опросе приняли участие 38 тысяч пользователей Skillbox и Flowwow, которые преимущественно проживают в городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других.