В самое сердце: Кардиолог заявил о риске псевдоинфаркта из-за несчастной любви
Кардиолог Поспелов рассказал о влиянии несчастной любви на работу сердца
Страдания и стресс от неразделённой любви могут нанести серьёзный вред организму человеку. О том, как влияет несчастная любовь на работу и состояние сердца, рассказал врач-кардиолог Максим Поспелов.
"Такая любовь может даже привести к "псевдоинфаркту". В отличие от обычного сердечного приступа, сердце и непроходимость сосудов здесь совершенно ни при чём. Клетки сердца повреждаются за счёт гормонов стресса. Но после "псевдоинфаркта" достаточно быстро происходит полное выздоровление", — отметил специалист в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".
При этом, как указал Поспелов, любовь может быть не только источником стрессов и проблем, но и исцелением. По его словам, в период влюблённости сердечно-сосудистая система человека начинает активнее работать и укрепляется. Это способствует лучшему противостоянию стрессам, в том числе за счёт выброса гормонов счастья и радости — окситоцина и эндорфинов.
Ранее терапевт и кардиолог Рустем Османов заявил, что основными симптомами сердечной недостаточности являются одышка, отёчность ног, слабость и утомляемость. При этом они также могут встречаться при болезни бронхов и лёгких, поражении щитовидной железы, печени и других органов.
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