В самое сердце: Кардиолог заявил о риске псевдоинфаркта из-за несчастной любви

Страдания и стресс от неразделённой любви могут нанести серьёзный вред организму человеку. О том, как влияет несчастная любовь на работу и состояние сердца, рассказал врач-кардиолог Максим Поспелов.

"Такая любовь может даже привести к "псевдоинфаркту". В отличие от обычного сердечного приступа, сердце и непроходимость сосудов здесь совершенно ни при чём. Клетки сердца повреждаются за счёт гормонов стресса. Но после "псевдоинфаркта" достаточно быстро происходит полное выздоровление", — отметил специалист в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

При этом, как указал Поспелов, любовь может быть не только источником стрессов и проблем, но и исцелением. По его словам, в период влюблённости сердечно-сосудистая система человека начинает активнее работать и укрепляется. Это способствует лучшему противостоянию стрессам, в том числе за счёт выброса гормонов счастья и радости — окситоцина и эндорфинов.