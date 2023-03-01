Кардиолог назвал неочевидные причины развития поражения клапанов сердца

Чтобы вовремя распознать патологию клапанов сердца, нельзя игнорировать самую обычную одышку при физических нагрузках. Об этом Лайфу рассказал заведующий отделением хирургии приобретённых пороков сердца НКЦ №1 ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского", кандидат медицинских наук Евгений Евсеев.

Кардиохирург Евгений Евсеев. Фото предоставлено героем публикации.

"У каждого поражения клапана свои симптомы. Бывает врождённая патология клапана сердца, бывает приобретённая. То есть врождённые — это особенности формирования клапанов и различные виды патологий. Это либо стеноз, либо недостаточность", — пояснил он.

А приобретённые патологии — это следствие каких-то дополнительных болезней, например ревматизма или инфекционного эндокардита. Также бывает комбинированный порок, совмещающий все эти признаки, добавил медик. Наиболее частый симптом заболевания — одышка при нагрузке.

"То есть это нехватка воздуха. Когда уже запущенный порок, могут развиваться нарушения ритма сердца. В частности, мерцательная аритмия при сильно выраженном и запущенном пороке. Поэтому основной симптом — это одышка, но при аортальном пороке могут быть и боли в сердце, потери сознания", — объяснил кардиохирург.

Патология обычно лечится оперативным путём, когда медикаментозные методы уже не работают. Операция может быть как пластической, когда сохраняется свой клапан, так и подразумевать замену на протез, добавил доктор. По его словам, есть категории россиян, которых можно отнести к группе риска с предрасположенностью к болезням сердца.

"Если брать возрастных пациентов, то это больные с атеросклерозом, например, у них происходит дегенерация клапана. Бывают наследственные из-за слабой соединительной ткани — что касается нейтральных пороков, бывает часто", — отметил собеседник Лайфа.

Также внимательными следует быть людям, страдающим ревматизмом и инфекционными заболеваниями. Например, при воспалении лёгких осложнения могут отразиться на клапане сердца. В пик ковида поступало очень много пациентов с эндокардитами и разрушенными клапанами, уточнил Евсеев. И даже инфекция из-за невылеченных зубов может попасть в кровь и осесть на клапане.