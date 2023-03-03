От защемлений до поражения мозга: Названы заболевания, о которых говорит онемение пальцев

Онемение пальцев верхних конечностей может быть признаком опасных заболеваний, среди которых выделяется атеросклероз. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила кардиолог, врач функциональной диагностики клиники Medical On в Красноярске Юлия Черепнина. По словам эксперта, утрата чувствительности чаще всего вызвана заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими нарушениями кровоснабжения.

"Это могут быть анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит. При этих заболеваниях поражаются артерии разного калибра, что может приводить к нарушению кровоснабжения периферии, проявляющегося на первых порах как раз онемением и похолоданием пальцев верхних и нижних конечностей", — рассказала эксперт.

Она добавила, что утрата чувствительности может сигнализировать о системных заболеваниях периферических нервов: от витаминной недостаточности до инфекционных и аутоиммунных поражений нервной системы. Черепнина также подчеркнула, что онемение пальцев говорит и о центральном поражении нервной системы — об опухолевом росте и начале заболеваний мозга.

"Если на верхней или нижней конечности немеют не все пальцы, а только один или несколько, это может быть связано с ортопедическими проблемами и ущемлением локально сосудисто-нервного пучка. Всё это связано с туннельными синдромами (синдром карпального канала), синдромом грудного выхода, бурситами, воспалением связок и суставов", — отметила она.

По словам эксперта, онемение пальцев может быть также связано с сахарным диабетом, тромбозом и тромбоэмболией мелких артерий кисти и стопы. Специалист также обратила внимание на то, что к поражению нервных окончаний приводит избыточное поступление в организм алкоголя и никотина. Кардиолог заключила, что часто утрата чувствительности пальцев рук связана со сдавливанием нервных окончаний мышцами шеи и шейно-воротниковой зоны во время сна из-за неправильного положения.