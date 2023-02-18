Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 04:01

Врач рассказала, как использование гаджетов может вызвать болезнь суставов

Невролог Смирнова: Гаджеты могут вызывать туннельный синдром

Постоянное использование гаджетов — и во время работы, и на отдыхе — повышает риск развития туннельного синдрома. Об этом рассказала невролог Галина Смирнова. Она уточнила, что самая распространённая причина этого заболевания — это сдавливание, ущемление срединного нерва в узком анатомическом пространстве, что характерно для специалистов определённых профессий.

"Из-за статического напряжения на фоне часто повторяющихся стереотипных движений в области лучезапястного сустава чаще всего синдромом страдают художники, программисты, теннисисты, велосипедисты, музыканты", — цитирует RT Смирнову.

Врач также рассказала, что факторами заболевания могут стать и сахарный диабет, беременность, поражения суставно-связочного аппарата, травмы в области запястья, опухоли и кистозные образования. Симптомами являются онемение, парестезии, боль в кисти руки, обостряющаяся в ночное время. Она проходит только при растирании, встряхивании. Окончательно заболевание было описано только в 40-е годы прошлого века, до этого "скрывалось" под разными диагнозами. Однозначно подтвердить синдром может электронейромиография. Немедикаментозная терапия подразумевает исключение профессиональных факторов. По возможности нужно отказаться от однотипных повторяющихся движений в лучезапястном суставе, делать перерывы на отдых от стереотипных действий и лёгкую гимнастику для кистей рук.

"Важно правильно организовать рабочее место, использовать эргономичную компьютерную клавиатуру, мышку, валик под запястье или специальный коврик для компьютерной мыши, стараться удерживать запястье в нейтральном положении при использовании инструментов, выполнять посильные физические нагрузки без перенапряжения запястья и резких движений", — объяснила Смирнова.

Удар по мозгу, глазам и спине: Чем грозит привычка работать за ноутбуком лёжа

Удар по мозгу, глазам и спине: Чем грозит привычка работать за ноутбуком лёжа

Ранее Лайф писал, что врач предупредила о риске развития люмбаго и ишиаса из-за смартфонов. Также возможны радикулопатия (недуг периферической нервной системы) и другие заболевания позвоночника.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров