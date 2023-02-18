Врач рассказала, как использование гаджетов может вызвать болезнь суставов

Постоянное использование гаджетов — и во время работы, и на отдыхе — повышает риск развития туннельного синдрома. Об этом рассказала невролог Галина Смирнова. Она уточнила, что самая распространённая причина этого заболевания — это сдавливание, ущемление срединного нерва в узком анатомическом пространстве, что характерно для специалистов определённых профессий.

"Из-за статического напряжения на фоне часто повторяющихся стереотипных движений в области лучезапястного сустава чаще всего синдромом страдают художники, программисты, теннисисты, велосипедисты, музыканты", — цитирует RT Смирнову.

Врач также рассказала, что факторами заболевания могут стать и сахарный диабет, беременность, поражения суставно-связочного аппарата, травмы в области запястья, опухоли и кистозные образования. Симптомами являются онемение, парестезии, боль в кисти руки, обостряющаяся в ночное время. Она проходит только при растирании, встряхивании. Окончательно заболевание было описано только в 40-е годы прошлого века, до этого "скрывалось" под разными диагнозами. Однозначно подтвердить синдром может электронейромиография. Немедикаментозная терапия подразумевает исключение профессиональных факторов. По возможности нужно отказаться от однотипных повторяющихся движений в лучезапястном суставе, делать перерывы на отдых от стереотипных действий и лёгкую гимнастику для кистей рук.

"Важно правильно организовать рабочее место, использовать эргономичную компьютерную клавиатуру, мышку, валик под запястье или специальный коврик для компьютерной мыши, стараться удерживать запястье в нейтральном положении при использовании инструментов, выполнять посильные физические нагрузки без перенапряжения запястья и резких движений", — объяснила Смирнова.