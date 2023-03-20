Врач перечислила основные факторы, влияющие на развитие болезни сердца у молодых людей

Чаще всего заболевание сердца возникает у россиян из-за миокардита, неправильной работы, стресса и курения. Об этом рассказала врач – кардиолог-аритмолог, автор книги "Сердце, стучи!" и курсов по кардиологии для врачей и студентов медицинских вузов Ольга Савонина в беседе с kp.ru.

По данным издания, в последние годы в стране всё чаще фиксируют инфаркт у людей в возрасте от 28 до 35 лет, что ещё десять лет назад было большой редкостью.

Доктор считает, что одной из причин этого может быть миокардит. Это заболевание сердца, которое возникает после инфекций, может протекать бессимптомно и приводит к осложнениям. Впоследствии миокардит способен нарушить работу сердечной мышцы, повлиять на развитие ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

На развитие болезни сердца также влияют переработка, работа в ночное время и вахтовым методом. Ещё один фактор риска — хронический стресс. Многие люди привыкают к нему, но он опасен инфарктом миокарда. Врач добавила, что зачастую на возникновение инфаркта влияет и курение.

В заключение эксперт рекомендовала вовремя обращать внимание на проблемы с сердцем и обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.