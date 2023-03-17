Кардиолог раскрыла секрет, как укрепить сердце и улучшить память во сне

Постоянные нарушения сна могут спровоцировать болезни сердца и сосудистой системы. Об этом рассказала врач-кардиолог, руководитель амбулаторного центра хронической сердечной недостаточности областного кардиодиспансера Жанна Анненкова в беседе с "Тульской службой новостей".

По её словам, во время сна у человека укрепляется долговременная память, улучшаются обмен веществ и аналитические способности. Медик добавила, что на ночной отдых должно уходить семь-девять часов, а отправляться в постель следует до 23:00. Бодрствование после полуночи может обернуться ожирением.

"С 23 часов до трёх часов ночи срабатывает механизм переработки жиров, а не белков и углеводов. В противном случае увеличивается риск развития ожирения. Также в этот период выделяется максимум мелатонина — гормона сна. Что касается лишнего веса, то он негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы", — пояснила врач.

Она предупредила, что особенно важно следить за соблюдением режима у детей, психика которых только формируется. Чтобы наладить сон, можно вечером прогуляться, попить чай, почитать, а главное — не засиживаться с гаджетами и перед экраном телевизора, так как в этом случае плохо вырабатывается мелатонин. При этом температура в спальне должна быть выше 20–22 градусов, а влажность — 50–60%.

Анненкова добавила, что у сна есть пять циклов и две фазы — медленная и быстрая. Первая длится дольше, и именно в ней организм набирается сил и энергии. По словам кардиолога, лучше просыпаться в период "быстрого сна", так как в это время человек сможет легко проснуться. Но как его рассчитывать?

"Вы ложитесь спать и просыпаетесь утром, когда захотелось, не под будильник. Считаете время сна, делите его на пять — вы найдёте длительность одного цикла. Таким образом, станет понятно, что нужно спать не меньше, чем кратно одному циклу. Лучше просыпаться в быстрый сон, так как в это время организм готов к пробуждению", — уточнила Анненкова.

Она отметила, что здоровому сну также мешает синдром апноэ (или по-другому храп). Проблема свойственна людям с ожирением, пристрастием к алкоголю, диабетом, а также людям с короткой толстой шеей. Здесь важно показаться врачам, ведь храп опасен внезапной остановкой дыхания.

"Заподозрить апноэ можно, если человек постоянно жалуется на плохое состояние, сонливость, невозможность отдохнуть и храп с остановкой дыхания. Это опасное состояние — мощный независимый фактор риска внезапной сердечной смерти, фатальной аритмии, развития гипертонии и инсульта", — объяснила собеседница издания.