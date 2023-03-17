Родителям перечислили причины проблем со сном у подростков и способы их решения

Подростки часто жалуются на проблемы со сном, обычно это недосып или бессонница. Чтобы помочь ребёнку восстановить ночной отдых, следует пересмотреть и свои привычки. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.

Первая причина нарушения сна — подростки ложатся спать поздно, общаясь в чатах или просидев за просмотром фильма. За учебную неделю недосып накапливается, и в выходные школьник, наоборот, встаёт слишком поздно, такие сбои в режиме оборачиваются ещё большей разбитостью и вредят здоровью.

Чтобы разобраться с этой проблемой, не нужно идти на конфликт и отбирать телефон. Попробуйте с ребёнком посмотреть научный фильм о пользе сна, вместе определите необходимое ему количество часов для ночного отдыха, а также обратите его внимание на то, что недосып плохо сказывается на здоровье, учёбе, общении со сверстниками.

"Рассказывайте, почему важно высыпаться: "Ты вчера лёг поздно и теперь, наверное, тяжело. Сон "заряжает твою батарейку", влияет на то, как ты усваиваешь информацию в школе. Ты стал чаще срываться, хуже учиться, чаще болит голова, обрати на это внимание". Описывайте свои ощущения: как вы себя чувствуете, если не выспались", — уточнила Мурадова.

Вторая причина нехватки сна — в семье не соблюдается режим, все ложатся спать, когда получится, а это очень мешает подростку. Эксперт напомнила, что возрастная норма в 14–17 лет — это восемь-десять часов сна ежедневно. Следить за соблюдением правила — обязанность родителей, так же как кормить, одевать, заботиться о детском здоровье. Специалист посоветовала установить режим дня для всей семьи.

"Нужно начать с себя. Установите правила для всей семьи. Например, в 21 час все ставят телефоны на зарядку, доделывают свои дела и начинают готовиться ко сну. "За компанию" подростку проще согласиться с правилами и следовать им", — объяснила собеседница Лайфа.

Она также дала общие рекомендации, полезные всей семье. Вставать и ложиться лучше всегда в одно и тоже время, не делая исключений в выходные дни, это помогает настроить биологические часы. Любую физическую активность необходимо прекратить за полтора часа до ухода в спальню, однако в течение дня обязательно уделяйте время спорту и прогулкам.

Вечером не стоит употреблять еду и напитки, содержащие кофеин, а также за час до сна уберите подальше гаджеты, ведь свет от экранов разрушает "гормон ночи" мелатонин, помогающий уснуть, продолжила эксперт. По её словам, можно практиковать расслабляющие процедуры перед засыпанием. Также не следует в кровати делать уроки или смотреть кино, потому что это место для сна.

"Если долго поспать днём, вечером уснуть вовремя вряд ли получится. Лучше просто полежать в тишине или вздремнуть 20 минут", — добавила Мурадова.