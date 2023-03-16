Учёные назвали вещи, которые ни в коем случае нельзя делать в спальне
Австралийские учёные с помощью эксперимента доказали, что спальню нужно использовать только для сна
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В современном мире спальня превратилась в комнату, где не только спят, но и едят, смотрят телевизор и даже занимаются спортом. Учёные предупреждают: всё это оказывает негативное влияние на сон, пишет Medical Xpress.
Специалисты Университета Нового Южного Уэльса выяснили, успевают ли выспаться австралийцы, которые использовали спальню для различных видов активности — от работы до развлечений и тренировок. Подсчитано, что в среднем добровольцы проводили во сне около девяти с половиной часов, но два с половиной из них приходилось тратить на попытки уснуть. Примерно половина участников исследования при этом жаловалась на проблемы со сном и частые пробуждения.
Учёные предполагают, что корень всех проблем в том, что многие люди перестали ассоциировать спальню с отдыхом. Из-за этого им порой трудно расслабиться и отключиться от дневных забот, чтобы спокойно погрузиться в сон. Впрочем, данное исследование является первой частью более крупного научного проекта, в ходе которого специалисты намерены изучить зависимость качества сна от уровня шума, освещения, площади комнаты, а также температуры и влажности в ней. Материалы, из которых изготовлена мебель, и саму планировку тоже планируется взять в расчёт.
А ранее учёные доказали, что даже одна бессонная ночь может состарить мозг на годы. Участникам эксперимента делали МРТ, чтобы оценить состояние мозга после сна. Оказалось, что у тех несчастных, кто находился в группе с полным отсутствием сна, всего за одну ночь мозг старел на один-два года.