Учёные назвали вещи, которые ни в коем случае нельзя делать в спальне

В современном мире спальня превратилась в комнату, где не только спят, но и едят, смотрят телевизор и даже занимаются спортом. Учёные предупреждают: всё это оказывает негативное влияние на сон, пишет Medical Xpress.

Специалисты Университета Нового Южного Уэльса выяснили, успевают ли выспаться австралийцы, которые использовали спальню для различных видов активности — от работы до развлечений и тренировок. Подсчитано, что в среднем добровольцы проводили во сне около девяти с половиной часов, но два с половиной из них приходилось тратить на попытки уснуть. Примерно половина участников исследования при этом жаловалась на проблемы со сном и частые пробуждения.

Учёные предполагают, что корень всех проблем в том, что многие люди перестали ассоциировать спальню с отдыхом. Из-за этого им порой трудно расслабиться и отключиться от дневных забот, чтобы спокойно погрузиться в сон. Впрочем, данное исследование является первой частью более крупного научного проекта, в ходе которого специалисты намерены изучить зависимость качества сна от уровня шума, освещения, площади комнаты, а также температуры и влажности в ней. Материалы, из которых изготовлена мебель, и саму планировку тоже планируется взять в расчёт.