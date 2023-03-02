Учёные доказали, что даже одна бессонная ночь может состарить мозг на годы

Группа учёных из Дании, Германии и Швейцарии исследовала проблему нарушения засыпания и доказала, что даже одна бессонная ночь может вызвать старение мозга на два года. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of Neuroscience.



В исследовании, которое длилось пять дней, приняли участие 134 добровольца. Их разделили на три группы: первой полагалось по восемь часов ночного сна, второй — не более пяти часов, сон третьей группы занимал всего три часа, но меньше всего повезло четвёртой группе — одну из пяти ночей они не спали вовсе. Каждому участнику эксперимента делали МРТ, чтобы оценить состояние мозга. Оказалось, что у тех, кто находился в группе с полным отсутствием сна, всего за одну ночь мозг старел на один-два года.

"Сон имеет основополагающее значение для поддержания нормальных физических и психологических функций человека", — говорят авторы исследования.

Но есть и хорошая новость. После того как бедолагам из четвёртой группы давали хорошенько отоспаться, всё приходило в норму, то есть старение мозга из-за недосыпа оказалось обратимым. Если, конечно, это не хронический процесс.

"Конвергентные результаты показывают, что острая потеря сна изменяет морфологию мозга в направлении старения у молодых участников и что эти изменения обратимы при восстанавливающем сне", — заключили учёные.