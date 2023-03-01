Учёные объяснили, почему полезно спать с маской на глазах

Засыпание с маской на глазах, которая блокирует любой свет, повышает когнитивные способности человека уже на следующий день. К такому выводу пришли учёные из Центра исследований визуализации мозга Кардиффского университета, сообщает научный журнал Sleep.

В эксперименте приняли участие 89 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. В первую неделю участники спали в масках, вторую — без них. В итоге оказалось, что после сна с маской люди проявляли большую сосредоточенность, внимательность и бдительность в различных заданиях и тестах.

Во втором эксперименте приняли участие 33 человека в возрасте от 18 до 35 лет. На этот раз испытуемые две ночи спали с маской и две ночи — с маской для глаз с вырезами. Выяснилось, что последующие результаты тестов и заданий повторили выводы первого эксперимента.