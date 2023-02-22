Россиянам рассказали, что делать, если ребёнок не спит в детском саду

Зачастую многие малыши отказываются спать во время тихого часа в детском саду. Кроме того, из-за обязательного сна некоторые не хотят туда ходить и закатывают родителям истерику. Что делать в этой ситуации и как приучить ребёнка спать в садике, Лайфу рассказала руководитель центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно синхронизировать режим сна с детсадовским. Сделать это стоит как минимум за две-три недели до посещения учреждения, сдвигая время утреннего подъёма и дневного сна. Например, будить ребёнка можно не позднее 7:30, а дневной сон организовывать с 13:00 до 15:00. Укладывать спать малыша собеседница Лайфа советует до 22 часов.

"Если ребёнок привык засыпать держа маму за руку и с поглаживаниями или есть другая привычка, то в саду без этого заснуть будет трудно. Заранее мягко уберите мешающие ребёнку ассоциации на засыпание и бережно научите его засыпать самостоятельно. Если не получается, обратитесь за помощью к консультанту по детскому сну", — советует Мурадова.

Как пояснила специалист, ребёнку сложно засыпать в детском саду, если он встаёт слишком поздно. По её словам, уже в четыре года он может бодрствовать без переутомления около шести часов. Если малыш проснулся в восемь-девять утра, к 13:00 — тихому часу — он просто не успеет устать. Так что поднимать его нужно около семи утра, тогда к этому времени он устанет и уснёт.

Собеседница Лайфа обратила внимание на то, что режим важно поддерживать не только в будни, но и в выходные. Если за неделю у ребёнка накопился недосып, то, как правило, в выходные он отсыпается допоздна, а в воскресенье засыпает поздно. Соответственно, в понедельник ему будет трудно проснуться. Мурадова подчеркнула, что вставать в выходные именно в семь утра необязательно: подъём можно смещать на один-два часа.

"Узнайте у воспитателей, что может мешать заснуть вашему ребёнку (шумный сосед, жаркое одеяло, неудобная пижама). Возможно, эти причины можно устранить. Меньше грустить по дому и легче засыпать в детском саду ребёнку поможет любимая игрушка для сна", — считает специалист.

В заключение эксперт посоветовала поначалу забирать ребёнка из садика сразу после прогулки, затем — после обеда. Когда чадо освоится, можно попробовать оставлять его в саду на дневной сон. Однако против "постепенного привыкания" могут выступить воспитатели. Если родители уверены, что малышу это нужно, в таком случае стоит проявить настойчивость, резюмировала она.

Руководитель центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова. Фото © Предоставлено Лайфу