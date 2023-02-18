Холерикам — футбол, флегматикам — шахматы: Как выбрать вид спорта в зависимости от темперамента ребёнка

Когда малыш подрастает и становится более активным, у большинства родителей возникает желание отдать его в спортивную секцию. И вот тогда перед взрослыми встаёт вопрос: к какому же виду спорта больше склонен ребёнок. На что необходимо обращать внимание, выбирая направление для своего чада, в беседе с Лайфом рассказала мастер спорта по художественной гимнастике, тренер и основатель Центра художественной гимнастики "Виват" Светлана Асабина.

Я, как мама и тренер с многолетним стажем, считаю, что до шести лет нужно попробовать все спортивные направления. Можно отдать в фигурное катание, художественную гимнастику, спортивную гимнастику, хоккей, футбол, бальные танцы. Естественно сразу во всё не удастся "окунуться с головой", достаточно одного-двух занятий в неделю Светлана Асабина Основатель Центра художественной гимнастики "Виват"

Родитель же после каждой тренировки должен узнавать о достижениях ребёнка. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем понимать, правильно ли вы выбрали спортивное направление. По словам нашей собеседницы, как правило, после шести месяцев занятий у юных спортсменов уже появляются те или иные достижения. К примеру, кто-то из детей научился прыгать через скакалку, попадать ногой по мячу или клюшкой по шайбе и так далее. Если же похвастаться нечем, то важно продолжить поиски и всё-таки найти ту секцию, в которой ребёнок будет успешен.

Вместе с тем Асабина рекомендует при выборе секции отталкиваться от темперамента крохи. По её словам, детям-холерикам подойдут подвижные и быстрые виды спорта, например, футбол, хоккей, баскетбол. Это позволит научить маленьких непосед правильно распределять свою энергетику. Для любознательных сангвиников характерна высокая активность и общительность. Однако в спорте такой ребёнок не будет стремиться к результату, поскольку привык не доделывать всё до конца и для него важен сам процесс.

"Флегматик — медлительный, усидчивый, ответственный, привык игрушки и вещи складывать на свои места. Лучше подойдёт такому ребёнку спорт, где не требуется быстрой реакции, например шахматы либо занятия творчеством", — отметила эксперт.

А вот ранимым меланхоликам будет некомфортно в командных видах спорта. Такие дети не в состоянии постоять за себя и постоянно нуждаются в поддержке близких, поэтому им тоже больше подойдут спокойные виды спорта, резюмировала Асабина.