Сексолог рассказала о причинах возникновения эротических снов

Согласно статистике, 70% женщин хотя бы раз в жизни видели эротические сны. Причин тому может быть несколько: от нереализованных сексуальных фантазий до длительного воздержания от интима. Об этих и других причинах рассказала в беседе с "Лентой.ру" сексолог-психолог центра сексуального образования Secrets Светлана Фаст.

Как правило, у мужчин сны деликатного содержания чаще всего возникают в подростковом возрасте, когда уровень либидо максимально высок, а у женщин — обычно после начала половой жизни. В этом, по словам сексолога, нет ничего предосудительного, ведь большинство людей хотя бы раз в жизни видели такие сны.

По словам сексолога, неудовлетворённость интимной жизнью или длительное воздержание — самая распространённая причина эротических снов. Чаще всего они представляют проекцию скрытых желаний и нереализованных сексуальных фантазий. Причиной также может стать отсутствие секса или недовольство им.

Вместе с этим причиной эротических сновидений Фаст также назвала влюблённость или недавний разрыв отношений. Если вашим партнёром во сне выступает нынешний возлюбленный или возлюбленная, это говорит о сильной связи с ним, резюмировала эксперт.