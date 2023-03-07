Сексолог назвала три причины потребности контролировать личную переписку партнёра

Проверка содержимого в телефоне партнёра или партнёрши — нарушение его личного пространства и границ человека. Желание контролировать, что происходит там, в переписке с другими людьми, появляется по одной из трёх причин, в числе которых психотравма. Подробнее об этом в телеграм-канале рассказала сексолог Надежда Ястребова.

Итак, первая причина появления желания проверить телефон партнёра — недоверие. Оно может быть следствием таких действий, как флирт с другими ради интереса или публикация двусмысленных и загадочных постов. А ведь доверие — ключевая составляющая здоровых отношений. Поэтому, перед тем как делать подобные манипуляции, лучше задуматься, сблизят они с возлюбленным или наоборот. Разрушают доверие также обман и измены, а восстановить его возможно только совместными усилиями, ежедневными действиями и реальными поступками.

Спровоцировать желание прочитать переписку могут и психотравмы возлюбленного, которого ранее обманывал значимый близкий человек — кто-то из родителей, друзей или бывших партнёров. В этом случае, подчеркнула сексолог, недоверие и, как следствие, тревожность, беспокойство возникают без видимой причины. Человек, который испытывает желание проверять переписку нынешнего избранника, должен задаться вопросом: кто тот близкий, который обманывал меня в прошлом? Это поможет выяснить первопричину недоверия и трансформировать её в личной терапии.

Третья причина — нарушение границ и психологическое насилие в паре. По словам Ястребовой, проверка телефона является тревожным звоночком абьюзивных отношений.