Психолог объяснила, почему мужчины могут "изменять" по телефону

Поиск любовницы, самоутверждение, кризис возраста — вот возможные причины, по которым мужчина, состоящий в отношениях, может искать общения с другими девушками посредством телефона. Психолог Надежда Акимова уточнила, что догадаться о том, чего мужчина ищет на стороне, можно по характеру переписки.

"Иногда мужчины действительно просто хотят общаться. И это вторая причины переписок "на стороне". Если возлюбленная не выслушивает партнёра, а ему не с кем поделиться своими мыслями, иногда приходится "изливать душу" кому-то ещё", — рассказала Акимова "Газете.ru".

Ещё одна возможная причина — кризис среднего возраста. Стареющий мужчина вдруг спохватывается, что скоро ему пора будет на скамейку запасных в то время, как у молодых всё ещё впереди. Это тот случай, когда они хотят доказать себе, что всё ещё привлекательны.

Психолог отметила также, что есть те, кто считают себя полигамными, хотя на самом деле это просто признак невоспитанности и переменчивости характера. Для других такой стиль вовсе становится смыслом существования. Надежда Акимова призывает задуматься, стоит ли с ними связывать судьбу. Ещё одна возможная причина кроется в вере в дружбу между женщиной и мужчиной.

Акимова сказала, что никогда на 100% не удостовериться, есть ли в каком-либо из случаев реальная измена. Если становится совсем сложно всё это пережить — лучше обратиться к семейному психологу.