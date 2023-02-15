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15 февраля, 10:14

Назван "гормон верности" у мужчин, и это не окситоцин

Эндокринолог Калмурзина: Мужчине хранить верность партнёрше помогает гормон вазопрессин

Эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина назвала гормон, который отвечает за верность в паре и способствует укреплению эмоциональной связи. В беседе с "Газетой.Ru" она объяснила, что он схож с окситоцином, который известен как "гормон привязанности", и активнее он вырабатывается у мужчин.

По её словам, таковым является гормон вазопрессин, похожий на окситоцин. Именно он помогает укрепить эмоциональную связь мужчины со второй половинкой и помогает хранить ей верность.

"В некотором смысле сочетание окситоцина и вазопрессина даёт эффект противоположный действию дофамина и эндорфинов. Поэтому их выработка усиливается по мере развития отношений: когда страсти первых месяцев или лет постепенно уступают место привязанности и крепнущему чувству "родства" между партнёрами", — сказала она.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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