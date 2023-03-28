Звезда "Мстителей" Реннер после ЧП с ратраком порадовал фанатов видео с беговой дорожки

Американский актёр Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, опубликовал новые кадры со своим восстановлением после ЧП с ратраком.

Звезда "Мстителей" Джереми Реннер на беговой дорожке. Видео © Twitter / JeremyRenner

В своём твиттере он опубликовал видео с тренировки на антигравитационной беговой дорожке, которая помогает ему восстановиться и обрести силы после инцидента со снегоочистителем.

"Теперь мне нужно найти другие занятия, чтобы помочь телу быстрее восстановиться от полученных травм", — написал он в соцсети.