10 фотографий, после которых расслабиться в отеле не получится больше никогда
Путешествие — это всегда приключение... Не хотелось бы, чтобы проблемы начинались с гостиничного номера. Герои подборки ниже сняли апартаменты и сильно пожалели, ведь они буквально опасны для жизни.
"Этот замок в номере установлен задом наперёд. Он буквально ничего не закрывает", — batemapa.
GIF © Reddit / batemapa
"Лестница в нашем отеле", — Zvek_Eagle.
Фото © Reddit / Zvek_Eagle
"Туалет для инвалидов в четырёхзвёздочном отеле", — Doru_andrei17.
Фото © Reddit / Doru_andrei17
"Мама зачем-то положила мой ингалятор в сейф нашего гостиничного номера. Теперь я не могу его достать, потому что она забыла код", — Jack-Burke.
Фото © Reddit / Jack-Burke
"Это самая тонкая туалетная бумага, которую я когда-либо видел. Была в апартаментах, снятых через Airbnb", — Vincentnt0.
Фото © Reddit / Vincentnt0
"Сколько раз я ни снимал апартаменты на Airbnb, ни разу мне не попадались квартиры с такими убитыми сковородками. Не уверен, что это вообще безопасно для жизни — готовить на них", — TDLMTH.
Фото © Reddit / TDLMTH
"Розетки в моём номере. Кровать прикручена к полу...", — mildlyinfuriating.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Один отель в Польше. Фотографии на сайте и в реальной жизни", — 0SafeBit.
Фото © Reddit / 0SafeBit
"Безопасность, по мнению владельцев отелей на Бали, выглядит так", — CanaanRS.
GIF © Reddit / CanaanRS
"Нашёл камеру в нашей квартире, которую мы сняли через Airbnb. Она была спрятана за картиной — выглядывал только сам объектив. Обнаружил его только потому, что чудом услышал, как она щёлкает, когда моя девушка выходила из душа", — _Atoms_Apple.
Фото © Reddit / _Atoms_Apple
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Reddit / _Atoms_Apple, 0SafeBit