10 фотографий, после которых расслабиться в отеле не получится больше никогда

"Этот замок в номере установлен задом наперёд. Он буквально ничего не закрывает", — batemapa.

GIF © Reddit / batemapa

"Лестница в нашем отеле", — Zvek_Eagle.

Фото © Reddit / Zvek_Eagle

"Туалет для инвалидов в четырёхзвёздочном отеле", — Doru_andrei17.

Фото © Reddit / Doru_andrei17

"Мама зачем-то положила мой ингалятор в сейф нашего гостиничного номера. Теперь я не могу его достать, потому что она забыла код", — Jack-Burke.

Фото © Reddit / Jack-Burke

"Это самая тонкая туалетная бумага, которую я когда-либо видел. Была в апартаментах, снятых через Airbnb", — Vincentnt0.

Фото © Reddit / Vincentnt0

"Сколько раз я ни снимал апартаменты на Airbnb, ни разу мне не попадались квартиры с такими убитыми сковородками. Не уверен, что это вообще безопасно для жизни — готовить на них", — TDLMTH.

Фото © Reddit / TDLMTH

"Розетки в моём номере. Кровать прикручена к полу...", — mildlyinfuriating.

Фото © Reddit / mildlyinfuriating

"Один отель в Польше. Фотографии на сайте и в реальной жизни", — 0SafeBit.

Фото © Reddit / 0SafeBit

"Безопасность, по мнению владельцев отелей на Бали, выглядит так", — CanaanRS.

GIF © Reddit / CanaanRS

"Нашёл камеру в нашей квартире, которую мы сняли через Airbnb. Она была спрятана за картиной — выглядывал только сам объектив. Обнаружил его только потому, что чудом услышал, как она щёлкает, когда моя девушка выходила из душа", — _Atoms_Apple.