Какие картины плохо влияют на энергетику и дома их вешать нельзя

Когда мы выбираем в квартиру или дом декор, редко интересуемся последствиями наведённой красоты. А зря. Эксперт по фэншуй Ольга Николаева рассказала, что есть ряд изображений, вешать которые у себя не стоит. Это картины с агрессивными и мрачными сюжетами, свирепыми животными, со сценами насилия, оружием или черепами. По словам специалиста, такой декор плохо влияет и на пространство, и на подсознание.

Энергию, вызывающую много проблем, трудностей и беспокойств, принесут в дом изображения гор с остроконечными вершинами. Выбирайте картины, где у них округлая форма. Ещё лучше, если вершины утопают в зелени Ольга Николаева Эксперт по фэншуй, астролог

Какие картины плохо влияют на энергетику дома. Фото © Shutterstock

Разные изображения увядающих и погибающих растений и животных, разрушающихся построек. Все эти картины, по словам эксперта по фэншуй, будут транслировать мёртвую энергию инь. Также не рекомендуется украшать дом изображениями обнажённых тел и портретами умерших родственников, так как это может привести к болезни. Картин с огромными волнами и мощными водопадами тоже лучше избегать. Иначе жизнь в доме станет неспокойной.

Плохо размещать в интерьере портреты умерших родственников. Такие изображения должны храниться в альбомах. И только в специальные дни почитания предков их можно ставить на стол или вешать на стену Ольга Николаева Эксперт по фэншуй, астролог