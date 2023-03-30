Какие картины плохо влияют на энергетику и дома их вешать нельзя
Эксперт по фэншуй рассказала о декоре, которого лучше избегать. Такие украшения отрицательно влияют и на место проживания, и на здоровье, и на настроение человека.
Когда мы выбираем в квартиру или дом декор, редко интересуемся последствиями наведённой красоты. А зря. Эксперт по фэншуй Ольга Николаева рассказала, что есть ряд изображений, вешать которые у себя не стоит. Это картины с агрессивными и мрачными сюжетами, свирепыми животными, со сценами насилия, оружием или черепами. По словам специалиста, такой декор плохо влияет и на пространство, и на подсознание.
Энергию, вызывающую много проблем, трудностей и беспокойств, принесут в дом изображения гор с остроконечными вершинами. Выбирайте картины, где у них округлая форма. Ещё лучше, если вершины утопают в зелени
Какие картины плохо влияют на энергетику дома. Фото © Shutterstock
Разные изображения увядающих и погибающих растений и животных, разрушающихся построек. Все эти картины, по словам эксперта по фэншуй, будут транслировать мёртвую энергию инь. Также не рекомендуется украшать дом изображениями обнажённых тел и портретами умерших родственников, так как это может привести к болезни. Картин с огромными волнами и мощными водопадами тоже лучше избегать. Иначе жизнь в доме станет неспокойной.
Плохо размещать в интерьере портреты умерших родственников. Такие изображения должны храниться в альбомах. И только в специальные дни почитания предков их можно ставить на стол или вешать на стену
По словам эксперта по фэншуй Ольги Николаевой из разговора с "Москвой 24", становится понятно, чем не следует украшать дом и чем можно. Среди разрешённых картин оказались портреты учителей, наставников и тех людей, на кого хочется быть похожими. Специалист также отмечает, что желательно отвести им место в северо-западном секторе дома.
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