6 предубеждений и негативных установок про секс, которые лишают вас оргазма

Секс — это одна из самых обсуждаемых тем в мире. Но не всё, что мы слышим о нём, — правда. Некоторые факты о близости, которые мы принимаем за истину, на самом деле чистая ложь. Рассмотрим шесть наиболее распространённых мифов о сексе, которые могут привести не только к непониманию, но и отсутствию удовольствия от процесса.

Миф о сексе #1: Мужчины всегда хотят секса

Самые распространённые мифы про секс, на которые все ведутся. Фото © Shutterstock

Этот миф очень распространён в обществе. Многие считают, что мужчины постоянно думают о сексе, хотят его всегда и везде. Но это не так. Парни могут не испытывать никакого желания из-за усталости, стресса… да и просто без причины — это абсолютно нормально и не делает мужчину менее "самцом". Кроме того, многие кавалеры также ценят эмоциональную связь в сексуальных отношениях, а не только физическое удовлетворение.

Миф о сексе #2: Женщины не хотят секса

Непонятно, как этот стереотип может существовать вместе с предыдущим, учитывая, что человечество всё ещё не вымерло. Женщины также могут испытывать сильное сексуальное желание и наслаждаться интимом. Однако, как и у мужчин, у дамочек могут быть периоды, когда они не хотят заниматься сексом. Это может быть связано с физическими или эмоциональными факторами.

Миф о сексе #3: Размер имеет значение

В какие мифы о сексе мы всё ещё верим? Фото © Shutterstock

Этот миф про секс часто упоминается в массовой культуре. Если просто, то только мужчины с большим половым членом более привлекательны и способны доставить больше удовольствия. На деле же больше важны техника и наличие эмоциональной связи. Не нужно быть Настей Ивлеевой и гнаться за сантиметрами.

Миф о сексе #4: Женский оргазм случается только от проникновения

Очень распространённый стереотип, но давно уже разоблачённый самими девушками. На самом деле большинство женщин достигают оргазма не от проникновения, а от стимуляции определённых эрогенных зон. Многие из которых большинство мужчин до сих пор не могут найти. Чтобы секс принёс удовольствие обоим партнёрам, важно разговаривать друг с другом про опыт и пожелания, экспериментировать с ласками.

Миф о сексе #5: Секс должен быть всегда идеальным

Ложные факты о сексе: что нужно знать? Фото © Shutterstock

Это предубеждение может привести к неудовлетворённости и неуверенности в своих способностях. Секс — процесс крайне индивидуальный, и у каждого свои критерии его оценки. Важно не пытаться быть на кого-то похожим или делать так, как кто-то написал у себя в блоге, а принимать своё тело и наслаждаться сексом в любой его форме.

Миф о сексе #6: Секс — это только для молодых

Тоже распространённый стереотип. На самом деле секс может быть важной частью жизни в любом возрасте. Интим может помочь укрепить эмоциональную связь между партнёрами и повысить общее качество жизни. Важно помнить, что сексуальные желания и потребности меняются в течение всей жизни и это нормально.