Живодёр Хасбик рискует распрощаться с карьерой из-за жестокого обращения со своей кошкой

Пользователи Сети Хасбику предъявляют обвинения в жестоком обращении с животными. Почему вдруг? В Интернете завирусилось видео, на котором мужчина, похожий на Хасбика голосом и с его часами, дёргает кошку за уши, загоняет в угол, бьёт по голове и угрожает "порвать" питомца: "Я тебе ухо порву. Пошли на улицу, не выйдешь, порву, поняла?".

Кадры из видео © Telegram / kureelka

Показать полную версию видео мы не можем. После 8-й секунды, когда животное забилось в угол коробки, блогер несколько раз ударяет его, в том числе и по голове. Чем провинилась кошка, по видео непонятно. Но, судя по её запуганной реакции, с таким "наказанием" она уже сталкивалась. В Сети 20-летнего Хасбика (Хасбуллу Магомедова) уже готовы отменять: одно дело — участвовать в ММА и совсем другое — избивать беззащитную кошку.

Хасбулла Магомедов обвиняется в живодёрстве. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

Дополнительные вопросы вызывает тот факт, что блогер не раз отмечал, как сильно он любит кошек, — посты об этом регулярно появлялись у него в соцсетях. Кто знает, может, слитое видео — монтаж? Пока что официальных заявлений не поступало. Но зарубежная аудитория активно стыдит блогера за содеянное, приходя к нему в комментарии.

Скриншот комментариев © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

"Зачем ты издеваешься над своим котом?", "Тебя должны отменить везде. Живодёр", "Конец карьеры в Торонто обеспечен, братишка", "Зачем ты бьёшь беззащитное существо? Животные любят хозяев, не нужно издеваться", "Не издевайся над беззащитным животным", "Отписывайтесь от этого клоуна", — пишут разгневанные пользователи.

Напомним, Хасбулла стал известен в России и за рубежом после активной рекламной кампании к бою "Хасбика и Абдурозика". Спустя пару лет мемы с миниатюрным дагестанским блогером — у Хасбика рост всего 93 сантиметра — до сих пор регулярно появляются в Сети, а сам парень прославился и теперь участвует в разных шоу.

ЧБД возвращается, чего ждать в выпуске-2023. Кадры из видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / moscowskii_111

Вот, например, недавно появилась информация, что Магомедов примет участие в новом выпуске шоу "Что было дальше?". Смотреть ЧБД с Хасбиком можно будет только на сервисе "ВК Видео" — проект ушёл с вражеского YouTube. Судя по всему, навсегда — с канала, где раньше выходили выпуски ЧБД, всё пропало.