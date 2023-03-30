Треш-блогера Стасика Кудрявого сняли с самолёта и задержали из-за видео с осквернением иконы
СК завёл уголовное дело на треш-блогера Базарова за оскорбление чувств верующих
Обложка © t.me / Стасик Кудрявый
В Москве задержан треш-блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии, сообщает ГСУ СК России по Москве.
Задержание Станислава Базарова (Стасика Кудрявого). Видео © t.me / StasikKudryavyi
"По факту оскорбления чувств верующих и распространения порнографических материалов возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершённое в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", — уточнили в управлении.
По данным следствия, 28 марта 2023 года блогер в квартире жилого дома в Зеленограде в полуобнажённом виде осквернил православную икону. Свои действия он снял на видео и выложил в телеграм-канале. Кудрявый доставлен в СК для проведения с ним необходимых следственных действий. Сам блогер подтвердил задержание и опубликовал видео.
"Меня задержали фээсбэшники, сняли прямо с самолёта, когда я пытался покинуть любимую Россию. Всё из-за видео, где я ссал на икону", — написал он.
А ранее российский блогер Юрий Чиликин сделал голое фото на вершине священного вулкана Агунг, который находится на острове Бали, и опубликовал его в соцсетях. После этого ему начали угрожать местные жители.