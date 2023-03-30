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30 марта, 14:22

Треш-блогера Стасика Кудрявого сняли с самолёта и задержали из-за видео с осквернением иконы

СК завёл уголовное дело на треш-блогера Базарова за оскорбление чувств верующих

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/StasikKudryavyi/66" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Стасик Кудрявый</a></p>

Обложка © t.me / Стасик Кудрявый

В Москве задержан треш-блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Задержание Станислава Базарова (Стасика Кудрявого). Видео © t.me / StasikKudryavyi

"По факту оскорбления чувств верующих и распространения порнографических материалов возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершённое в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)", — уточнили в управлении.

По данным следствия, 28 марта 2023 года блогер в квартире жилого дома в Зеленограде в полуобнажённом виде осквернил православную икону. Свои действия он снял на видео и выложил в телеграм-канале. Кудрявый доставлен в СК для проведения с ним необходимых следственных действий. Сам блогер подтвердил задержание и опубликовал видео.

"Меня задержали фээсбэшники, сняли прямо с самолёта, когда я пытался покинуть любимую Россию. Всё из-за видео, где я ссал на икону", — написал он.

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Андрей Бражников
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