Власти Бали депортируют россиянина, снявшегося голым на фоне священного вулкана

Пик является не только самой высокой точкой на Бали (2997 м), но и священным местом для жителей острова. Поэтому, когда они увидели опубликованную в соцсетях фотографию голого российского туриста, их возмущению не было предела. К слову, сам Юрий уже удалил фото из Сети и извинился за то, что обидел местных. Несмотря на это, власти всё равно решили депортировать его и внести в чёрный список на получение визы, а местные жители намерены провести религиозную церемонию по очищению священного вулкана.