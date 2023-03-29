Власти Бали депортируют россиянина, снявшегося голым на фоне священного вулкана
JP: Власти Индонезии депортируют россиянина за голое фото на священном вулкане Агунг на острове Бали
Власти Индонезии депортируют россиянина, который сфотографировался со спущенными штанами на вершине стратовулкана Агунг. Об этом пишет местная газета The Jakarta Post.
Тот самый россиянин. Фото © Telegram / Mash
Пик является не только самой высокой точкой на Бали (2997 м), но и священным местом для жителей острова. Поэтому, когда они увидели опубликованную в соцсетях фотографию голого российского туриста, их возмущению не было предела. К слову, сам Юрий уже удалил фото из Сети и извинился за то, что обидел местных. Несмотря на это, власти всё равно решили депортировать его и внести в чёрный список на получение визы, а местные жители намерены провести религиозную церемонию по очищению священного вулкана.
"Он нарушил нормы закона и не проявил уважения к нашей культуре", — заявил глава управления по законодательству и правам человека Бали Ангиат Напитупулу.
Ранее Лайф уже рассказывал, что индонезийские власти депортируют с острова Бали 47 человек, в том числе 13 российских туристов, которые обвиняются в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании визы. Был задержан даже комик Семён Щербаков, собравший людей на незаконный стендап. После этого депортация коснулась ещё четырёх россиян. Также сообщалось о задержании 17 граждан РФ за нарушение правил дорожного движения.
Unsplash