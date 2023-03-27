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27 марта, 14:23

Полиция задержала 17 россиян на Бали

Полиция города Денпасара на индонезийском курортном острове Бали задержала 17 россиян за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные властей.

Всего с 19 по 25 марта было задержано 43 иностранца в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности. Больше всего среди пойманных нарушителей именно россиян, затем идут граждане Франции, Италии и Германии.

"Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров. В общей сложности 43 иностранных нарушителя были оштрафованы", — рассказал представитель полиции Денпасара по связям с общественностью Кетут Сукади.

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Напомним, ранее живущие на Бали россияне рассказали об "охоте" местных властей на соотечественников. При этом преследование небезосновательно: многие граждане РФ ведут себя вызывающе, нарушают трудовое законодательство и оскверняют священные для индонезийцев места. Несколько россиян ранее уже депортировали.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MADE NAGI

Александра Вишнякова
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