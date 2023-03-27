Полиция задержала 17 россиян на Бали

Полиция города Денпасара на индонезийском курортном острове Бали задержала 17 россиян за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные властей.

Всего с 19 по 25 марта было задержано 43 иностранца в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности. Больше всего среди пойманных нарушителей именно россиян, затем идут граждане Франции, Италии и Германии.