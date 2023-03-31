Самые опасные и злые знаки зодиака, которые точно захотят вам отомстить

У обладателей этих знаков зодиака свои понятия о справедливости. Если их обидели, но после попросили прощения неправильно, то будет готовиться месть. И причин, почему люди этих созвездий так делают, несколько: неуверенность в себе, завышенное самомнение или же просто злобный характер. Кому из знаков зодиака лучше не переходить дорогу, если не хотите потом оглядываться по сторонам, идя по улице?

5. Знак зодиака Весы

Люди знака зодиака Весы очень чуткие к несправедливости и не могут её терпеть. Фото © Shutterstock

Можно ошибочно предположить, что Весы с их нелюбовью к конфликтам являются личностями наименее мстительными из всех представителей зодиакального круга, но это не так. Помните: знаки воздушной стихии очень плохо переносят несправедливость, особенно если она как-то связана с ними. Не разбивайте сердце Весов и не игнорируйте, когда они этого не заслуживают, иначе носители этого знака зодиака захотят отомстить. Расплата для таких личностей — это способ уравновесить чашу весов. Если вы превратили их жизнь в сущий ад, они сделают так же.

4. Знак зодиака Рак

Обладатели знака зодиака Рак в какой-то мере посчитают месть благородным занятием. Фото © Shutterstock

Несмотря на свою эмоциональную природу, персоны знака зодиака Рак могут быть крайне мстительными и злыми, особенно если их вторая половинка на что-то обижена. Такие личности склонны быть немного пессимистами, поэтому часто ждут именно худшего развития событий. Если другой человек нарочно делает что-то, что носитель знака зодиака Рак терпеть не может, появляются мысли о мести. Не стоит забывать, что на первом месте у людей этого созвездия семья и защита дома. Потому сделать подлянку обидчикам кого-то из родных на совести Рака будет даже благородным занятием.

3. Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев считается не только мстительным, но и возглавляет рейтинг меркантильных материалистов. Фото © Shutterstock

Большую часть времени представители знака зодиака Лев добрые и храбрые люди. Но могут легко измениться, если вы попытаетесь взять то, что они считают своим. Или же заставите ревновать. Кажется, что личности этого созвездия щедры, ведь они склонны одаривать возлюбленного или даму сердца разными подарками. Но на самом деле Львы те ещё материалисты. Если найдётся человек, решивший украсть что-то дорогое у обладателей этого знака зодиака, беды не миновать. Оскорблённый Лев использует все свои ресурсы, чтобы не только вернуть пропажу, но и заставить обидчика расплатиться за содеянное сполна. Хотите верьте, хотите нет, но в большинстве случаев предателями среди всех знаков зодиака становятся именно Львы.

2. Знак зодиака Телец

Люди знака зодиака Телец крайне мстительны. Но сделают они это с честью и благородством. Фото © Shutterstock

Если сильно поссориться с Тельцом, он может оказаться практически самым злым и мстительным знаком зодиака. Эти люди терпеливы и не станут рубить с плеча. Дождутся, пока вы снова напортачите, и тогда нанесут ответный удар. Личности знака зодиака Телец считаются очень гордыми и прямолинейными. Они не станут караулить в подворотне и не нападут внезапно. Если и охотятся за кем-то, то встретятся с ним напрямую и точно скажут, что того ждёт. Можно ли как-то заставить представителей стихии Земли простить обидчика даже после совершённой мести? Да, но придётся очень сильно постараться.

1. Знак зодиака Скорпион

Самым мстительным и злобным знаком зодиака считается Скорпион. Фото © Shutterstock