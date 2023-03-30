Ретроградный Меркурий – 2023: Когда он наступит и что нельзя делать

Самая коварная планета Меркурий снова станет ретроградной с 21 апреля по 15 мая. В 2023 году нас ждут ещё два таких периода: в конце августа и в середине декабря. Астрологи предупредили, что нельзя делать во время ретроградного Меркурия, а на что можно не обращать внимания.

Этот период эксперты по звёздам считают неблагоприятным для сделок, планов и принятия серьёзных решений. Также не стоит планировать операции на это время, кроме срочных, пишет РИА "ФедералПресс". В дни ретроградного Меркурия желательно очищать голову от лишних переживаний и заняться духовными практиками (медитации и пр.).

Астрологи советуют навести порядок в бумагах и вспомнить о тех, с кем давно не общались. В эти недели можно избавиться от лишнего и завершить всё, что по каким-то причинам затянулось.

Меркурий управляет нашими эмоциями, под влиянием этой планеты люди пытаются манипулировать друг другом и начинают больше нервничать. В отношениях стоит быть осторожнее — они будут напряжёнными.

Но бояться ретроградного Меркурия не стоит: планета движется в обратном направлении и так происходит переоценка ценностей. В этот период люди становятся разборчивее и внимательнее к себе и окружающим.