Самые важные дни: Что сулит лунный календарь на 2023 год В прогнозах лунный календарь опирается на месячные циклы фаз Луны. Как и в древности, в 2023 году это — ориентир в важных делах. 24 марта, 23:40 Женщинам лунный календарь может помочь в анализе личной жизни © Shutterstock

Такой календарь даёт лишь общее представление о лунных ритмах, и, если его правильно использовать, он поможет выстроить гармоничные отношения с окружающим миром. Фаза Луны отвечает за уровень энергии, необходимой для процессов созидания, роста и развития. Основные элементы лунного календаря: лунный месяц — движение от новолуния к новолунию и лунный день — движение от восхода до восхода Луны. Он может оказаться полезен не только для планирования важных дел, но и для урожая.

Лунный календарь на апрель 2023-го

Растущая Луна приходится на 1–5 апреля. Полнолуние — на 6 апреля. Идти на убыль в апреле Луна будет с 7-го по 19-е число. На 20 апреля приходится новолуние. Расти Луна будет с 21 по 30 апреля.

В апреле больше энергетически заряженных дней, чем в марте, эти дни благоприятны для стартапов и прочих начинаний. Дни силы: 10, 11, 21, 26 и 27 апреля. Также в эти дни важно желать близким людям удачи и здоровья, потому что велика вероятность, что слова дойдут до нужного адресата и будут услышаны.

4, 12, 25 апреля — благоприятные. 9, 16, 19-е число — неблагоприятные. В эти даты не рекомендуется прививать растения, заниматься высадкой саженцев и вообще проводить работы с семенами.

Лунный календарь на май 2023-го

Лунный календарь может быть полезен и для мужчин © Freepik / drazenzigic

С 1 по 4 мая — растущая Луна. На следующий день — полнолуние. Дальше — с 6 по 18 мая — Луна пойдёт на убыль. 19 мая — новолуние. С 20 по 31 мая — растущая Луна.

Самые энергетически важные дни в мае 2023-го: 4, 10, 11, 24, 25 мая. В эти дни можно рисковать и идти ва-банк, особенно мужчинам.

Благоприятные дни: 3, 20, 26, 29 мая. Они продуктивны для тех, кто хочет наладить личную жизнь, благоприятны для карьерного роста. Неблагоприятные: 5, 15, 16 мая. Остальные дни — нейтральные. Нежелательные дни для работы с рассадой, цветами и любой другой зеленью — 12, 19, 26-е число.

Лунный календарь на июнь 2023-го

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Растущая Луна в мае 2023-го по лунному календарю приходится на 1–3 июня. Полнолуние — на 4 июня. 5–17 июня Луна пойдёт на убыль. Новолуние приходится на 18 июня. Остальные дни — растущая Луна.

В этом месяце два дня силы, когда нужно открыть дверь позитивным переменам в своей жизни, — 8 и 9 июня. Благоприятные дни, когда работа и личная жизнь пойдут на лад: 7, 15, 19, 23, 24, 28 июня. Неблагоприятные дни, когда нужно быть осторожными: 11, 13, 17, 18 июня. Остальные дни — нейтральные. Самые неблагоприятные дни — 17 и 18 июня. В эти даты не рекомендуется заниматься активными делами, высаживать растения или ухаживать за ними.

Лунный календарь на июль 2023-го

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Растущая Луна: 1–2 июля. Полнолуние — 3 июля. Луна идёт на убыль с 4 по 16 июля. Новолуние приходится на 17 июля. Завершается месяц ростом Луны, который начнётся 18 июля и закончится 31-го числа.

Максимально энергетически заряженный день — 5 июля. К тому же это день любви, повышенной женской сексуальной энергии. Также 5 июля — удачный день для медитации.

На 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28-е и 31-е число приходятся благоприятные дни. В эти дни работа и личная жизнь находятся в максимально гармоничном соответствии. По лунному календарю на июль приходится четыре неблагоприятных дня: 3, 10, 14, 17-е число. Остальные дни — нейтральные. Самые неблагоприятные дни — 10-е и 17-е число.

Лунный календарь на август 2023-го

Август 2023-го начнётся с полнолуния. 2–15-е число — Луна пойдёт на убыль. На 16 августа приходится новолуние. На 17–30-е число намечен рост Луны. Завершится месяц, как и начинался, полнолунием. Лунного затмения в этом месяце не будет.

Максимально заряженные позитивной энергией дни: 2, 7, 17, 24, 26, 30 августа. Благоприятные: 3, 5, 21, 23, 29 августа. Стоит поостеречься 11 и 15 августа, ведь эти дни неблагоприятные и не способствуют активной деятельности и смелым решениям.

Остальные дни — нейтральные с точки зрения лунного календаря. Зато 5 августа с точки зрения астрологов — хороший день для любых начинаний.

Август в целом — благоприятный месяц для медицинских процедур. Для хирургических операций, по мнению астрологов, подойдут дни с 17 по 30 августа. Поход к стоматологу можно запланировать на 2–14 и на 17–20 августа. Благоприятные дни для зачатия по лунному календарю на август 2023-го: 2, 7, 17, 19, 24, 26, 29, 31 августа. Самые неблагоприятные дни — 15 и 16 августа.

Авторы Евгений Жуков