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Как праздновать Маврикиев день 7 марта

На 7 марта приходится несколько важных событий по православному, языческому и лунному календарю. В этот день нужно быть особенно внимательным в тех вещах, с которыми обычно не принято считаться.

6 марта, 23:40
<p>Церковная служба в храме в праздник © Shutterstock</p>

Церковная служба в храме в праздник © Shutterstock

История Дня Маврикия

В 305 году живший в Сирии римский военачальник Маврикий Апамейский вместе с верными ему воинами попал в опалу. Язы­че­ские жре­цы до­нес­ли императору Максимиану Галерию, что он проповедует христианское учение. Когда от Маврикия потребовали отступиться от веры, он этого не сделал. Последовала расправа, в ходе которой христиан долго и мучительно пытали, призывая отречься от Христа. Но они не отреклись. В итоге Маврикий, его сын Фотин, а также верные ему 70 воинов были убиты на глазах у императора Максимиана. 7 марта прихожане православных храмов чтят их память. Этот день не считается отдельным праздником в России, но многие верующие отмечают его.

Народные приметы на 7 марта

Считается, что в Маврикиев день начинают прилетать ласточки, скворцы и грачи. Многие народные приметы сегодня основаны на данном наблюдении. Народная мудрость гласит: "Если грачи и ласточки прилетели, весна будет ласковой и дружелюбной". Другие приметы: "Грачи начали играть — будет тепло", "Если запели жаворонки — это к ранней весне", "Кто первым из семьи увидел летящих грачей, тот счастье обретёт".

Есть также приметы, не связанные с пернатыми. Предки верили, что, если 7 марта будет холодным, значит, впереди дождливое лето. Если в этот день солнце припекает, год будет цветущим и зелёным. Если снег под ногами гладкий — жди неурожайный год, если рыхлый, будет урожайный год.

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Что нельзя делать 7 марта

Часть народных предостережений связана с ласточками. Поэтому и запреты, которые дошли с древних времён до наших дней, связаны с ними. Что нельзя делать 7 марта: "Нельзя разорять ласточкины гнёзда, так как это принесёт беду", "Девушкам нельзя показывать на летящих ласточек пальцем, ведь это может отнять красоту".

Молодожёнам, которые прожили вместе меньше года, запрещается в Маврикиев день спать порознь — это может привести к скорому расставанию. 7 марта девушкам стоит отложить рукоделие в сторону, ведь, согласно примете, это приведёт в дом скандалы, измены, ложь. Сильному полу, согласно поверьям, нельзя здороваться в этот день с женщинами первым, иначе в доме не будет уважения. Чтобы не показаться невеждой, можно поприветствовать даму кивком головы. Нельзя в Маврикиев день подметать пол веником — можно вымести счастье из избы. Также не стоит вытираться чужим полотенцем. Не только из соображений гигиены — бабушки и дедушки верили, что в этот день особенно велик риск забрать чужой негатив.

Обряды и молитвы на Маврикиев день

Существуют народные приметы и обычаи, которые современному человеку могут показаться странными. Если в Маврикиев день девушка увидела ласточку, ей обязательно нужно умыться молоком. Как считали предки, так она сможет на многие годы сохранить свою красоту.

На Маврикиев день принято вставать к восходящему солнцу лицом и протягивать к нему руки, приговаривая:

"Утренняя заря, пусть будет чиста моя земля. Забери с неё всё плохое, чтобы росло на ней всё густое и наливное. Аминь".

Маврикиев день отмечают по всей России — от Калининграда до Владивостока © Shutterstock

Маврикиев день отмечают по всей России — от Калининграда до Владивостока © Shutterstock

После этого полагается взять горсть земли, пропустить её сквозь пальцы, читая молитву "Отче наш".

Среди предков в этот день было принято сеять капусту, петь народные песни, варить чёрную уху. Чёрная уха готовится как обычная уха, но в качестве дополнительных компонентов добавляют огуречный рассол, коренья и пряности. А чёрной её называют, поскольку рассол делает её мутной.

Накануне Маврикиева дня девушки вязали своим возлюбленным шарфы. Суженый-ряженый должен был походить в нём хотя бы день, а потом 7 марта рассказать, хорошо ли ему было. Если шарф ласкал и грел, значит, и с отношениями всё будет в порядке, если колол и кусал — семейная жизнь будет богата скандалами.

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События православного календаря на 7 марта

Согласно православному календарю 2023 года, 7 марта также приурочено к обретению в Царьграде (Константинополе), нынешнем Стамбуле, святых мощей сотен христианских мучеников. Считается, что их нашли возле Евгениевых ворот. По преданию, однажды рядом с местом захоронения начали происходить чудеса: измождённые болезнями странники стали исцеляться, одинокие обретали любовь и дружбу, а те, кто пребывал в тоске, проникались радостью.

Маврикиев день и Великий пост

Великий пост установлен в честь 40-дневного постничества Иисуса Христа в пустыне. Длится 48 дней.

Молитвы и просьбы в Маврикиев день имеют особую силу © Shutterstock

Молитвы и просьбы в Маврикиев день имеют особую силу © Shutterstock

Маврикиев день — 7 марта — попадает на вторую неделю (седмицу) Великого поста. После строгой первой седмицы наступает неделя, связанная с именем святителя Григория Паламы. Это архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, богослов и философ, живший в XIII–XIV веках.

Верующим запрещается в этот день есть продукты животного происхождения, а также рыбу и яйца. Табу накладывается на белый хлеб, сдобу, пирожные и тортики. Нельзя употреблять алкоголь. 7 марта верующим нельзя есть пищу с растительным маслом. Но, в отличие от понедельника, среды и пятницы второй седмицы (дни сухоядения), можно принимать постные супы и каши. Разрешаются: овощи, фрукты, злаки, орехи, семена. Сладкоежкам можно съесть немного мёда и кусочек горького шоколада.

Что нельзя делать православным

На 7 марта приходится первое весеннее полнолуние, известное как "червивая луна". Называют так потому, что в эти дни начинает оттаивать почва и черви просыпаются. По данным астрологов, это полнолуние пройдёт под знаком созвездия Девы, если правильно себя вести, можно привнести в жизнь стабильность и порядок.

Что нельзя делать в ночь на 7 марта

Православным в этот день не стоит встречаться с теми, с кем имеются напряжённые отношения. Не нужно давать волю эмоциям, ведь они могут завести "не туда". Не стоит подписываться на сомнительные проекты. Всем знакам нужно поумерить употребление кофе, чая и других тонизирующих напитков. И лучше не принимать судьбоносные решения, ведь это может быть сделано сгоряча и в перспективе выльется в проблемы, которые потом придётся расхлёбывать весь год. В целом это довольно опасный день, поэтому вечером после работы лучше сразу пойти домой и направить свою энергию на домашние дела, посвятить время близким.

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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