Читмил и секс: Астролог рассказала про обязательные пятничные ритуалы

По словам специалиста, каждая из 7 планет покровительствует определённому дню недели. Соответственно, наделяя эти 24 часа характерными для себя чертами, настроениями и энергиями. За пятницу отвечает планета любви и наслаждения Венера. Она помогает в этот день налаживать общение и становиться более открытыми к любви и флирту.

Пятнице покровительствует Венера — планета любви и наслаждения. В этот день нас ждёт особый успех в романтических отношениях, в попытках завести новые знакомства или помириться с кем-то — легко будет урегулировать или сгладить даже самый острый конфликт Катерина Дятлова Астролог

Как правильно проводить пятницу: советы астролога. Фото © Freepik / master1305

То есть наставление астролога, как правильно прожить пятницу, простое: следует делать то, что приносит вам удовольствие и наслаждение. Даже без угрызений совести все худеющие могут устроить себе небольшой праздник живота, или так называемый читмил. Не стоит забывать, что Венера не только покровительствует любви, но ещё и красоте. Поэтому можно в качестве досуга посетить любимый салон красоты или сбегать на маникюр.

Удачным решением будет пойти в салон красоты или на шопинг, заняться любым видом искусства или отправиться туда, где можно посмотреть на красоту, — рукотворную или природную Катерина Дятлова Астролог