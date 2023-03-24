Читмил и секс: Астролог рассказала про обязательные пятничные ритуалы
Настал самый любимый для большинства трудяг день недели. Но знаете ли вы, что есть определённые правила, как пятницу следует проживать правильно? Об этом рассказала астролог Катерина Дятлова.
Обложка © Freepik
По словам специалиста, каждая из 7 планет покровительствует определённому дню недели. Соответственно, наделяя эти 24 часа характерными для себя чертами, настроениями и энергиями. За пятницу отвечает планета любви и наслаждения Венера. Она помогает в этот день налаживать общение и становиться более открытыми к любви и флирту.
Пятнице покровительствует Венера — планета любви и наслаждения. В этот день нас ждёт особый успех в романтических отношениях, в попытках завести новые знакомства или помириться с кем-то — легко будет урегулировать или сгладить даже самый острый конфликт
Как правильно проводить пятницу: советы астролога. Фото © Freepik / master1305
То есть наставление астролога, как правильно прожить пятницу, простое: следует делать то, что приносит вам удовольствие и наслаждение. Даже без угрызений совести все худеющие могут устроить себе небольшой праздник живота, или так называемый читмил. Не стоит забывать, что Венера не только покровительствует любви, но ещё и красоте. Поэтому можно в качестве досуга посетить любимый салон красоты или сбегать на маникюр.
Удачным решением будет пойти в салон красоты или на шопинг, заняться любым видом искусства или отправиться туда, где можно посмотреть на красоту, — рукотворную или природную
По словам астролога Катерины Дятловой из разговора с "Москвой 24", чтобы провести пятницу ещё и продуктивно, можно заняться семейным бюджетом и составить новый план трат на предстоящую неделю.