Всё, что вы хотели знать о безответной любви: признаки, причины и последствия

Безответная любовь — это когда ты влюблён в человека, а он в тебя — или не так сильно, или вообще нет. Психологи утверждают, что в результате разбитого сердца можно заработать даже депрессию. Поэтому в следующий раз лучше быть заранее подготовленным: научиться распознавать это состояние, понимать его причины и знать, что делать дальше.

1. Признаки безответной любви

Кадр © "Одержимость". Режиссёр Пол Макгиган, сценарист

Жиль Мимуни, Брэндон Бойс / "Кинопоиск"

Как понять, что ваша любовь действительно безответна? Клинический психолог Моника Вермани рекомендует обратить внимание на следующие признаки:

На ваши романтические жесты нет никакой реакции.

Подарки, личные сообщения тоже остаются без ответа.

Кажется, что в общении с вами не заинтересованы.

А в отношениях — тем более.

И вы постоянно находите для этого "особенные причины".

Объект вашей любви уже поддерживает другую романтическую связь.

А то и вовсе флиртует с другими прямо у вас на глазах.

Если вы поставили галочку хотя бы возле одного пункта из этого списка, пора принимать меры.

2. Причины безответной любви

Кадр © "Одержимость". Режиссёр Пол Макгиган, сценарист Жиль Мимуни, Брэндон Бойс / "Кинопоиск"

Почему это вообще происходит с нами? Всё дело в синдроме "белого рыцаря". Всем нам чего-то не хватает в жизни, но мы всегда на автомате ищем самый лёгкий путь. Например, ждём "вторую половинку", которая дополнит нас до "целого". Ведь окунуться с головой в безответную любовь гораздо проще, чем засучить рукава и начать работать над собой.

Дело в том, что мы не принимаем людей такими, какие они есть. Мы приписываем им желанные свойства, а потом сами страдаем от несбывшихся надежд Моника Вермани Клинический психолог

Часто люди, страдающие от безответной любви, очень мало знают о своём романтическом объекте. Им кажется, что имени и даты рождения вполне достаточно, чтобы начать выстраивать отношения. Любой сторонний наблюдатель скажет, что на этом далеко не уедешь. Но как переубедить того, кто охвачен чувствами?

3. Что делать с безответной любовью

Кадр © "Одержимость". Режиссёр Пол Макгиган, сценарист Жиль Мимуни, Брэндон Бойс / "Кинопоиск"

Если вам не отвечают взаимностью, глупо пытаться резко разлюбить объект желания. Лучше перенаправить энергию в другую сторону — на себя.

Вы не обязаны всё время думать о ком-то другом. Займитесь собой. Спросите себя, какие у вас есть потребности. Можно даже на время физически дистанцироваться от этого человека, чтобы ничто не мешало сфокусироваться на себе Леанна Стокард Семейный терапевт

Если это не помогает, незазорно обратиться к психотерапевту. Он поможет избавиться от фиксации на другой личности. И самое главное — научит выстраивать нормальные отношения, в которых партнёры уважают друг друга.