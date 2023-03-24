Всё, что вы хотели знать о безответной любви: признаки, причины и последствия
Каждый хоть раз в жизни испытывал это состояние. Но не все понимают, насколько оно на самом деле серьёзно.
Безответная любовь — это когда ты влюблён в человека, а он в тебя — или не так сильно, или вообще нет. Психологи утверждают, что в результате разбитого сердца можно заработать даже депрессию. Поэтому в следующий раз лучше быть заранее подготовленным: научиться распознавать это состояние, понимать его причины и знать, что делать дальше.
1. Признаки безответной любви
Как понять, что ваша любовь действительно безответна? Клинический психолог Моника Вермани рекомендует обратить внимание на следующие признаки:
- На ваши романтические жесты нет никакой реакции.
- Подарки, личные сообщения тоже остаются без ответа.
- Кажется, что в общении с вами не заинтересованы.
- А в отношениях — тем более.
- И вы постоянно находите для этого "особенные причины".
- Объект вашей любви уже поддерживает другую романтическую связь.
- А то и вовсе флиртует с другими прямо у вас на глазах.
Если вы поставили галочку хотя бы возле одного пункта из этого списка, пора принимать меры.
2. Причины безответной любви
Кадр © "Одержимость". Режиссёр Пол Макгиган, сценарист Жиль Мимуни, Брэндон Бойс / "Кинопоиск"
Почему это вообще происходит с нами? Всё дело в синдроме "белого рыцаря". Всем нам чего-то не хватает в жизни, но мы всегда на автомате ищем самый лёгкий путь. Например, ждём "вторую половинку", которая дополнит нас до "целого". Ведь окунуться с головой в безответную любовь гораздо проще, чем засучить рукава и начать работать над собой.
Дело в том, что мы не принимаем людей такими, какие они есть. Мы приписываем им желанные свойства, а потом сами страдаем от несбывшихся надежд
Часто люди, страдающие от безответной любви, очень мало знают о своём романтическом объекте. Им кажется, что имени и даты рождения вполне достаточно, чтобы начать выстраивать отношения. Любой сторонний наблюдатель скажет, что на этом далеко не уедешь. Но как переубедить того, кто охвачен чувствами?
3. Что делать с безответной любовью
Кадр © "Одержимость". Режиссёр Пол Макгиган, сценарист Жиль Мимуни, Брэндон Бойс / "Кинопоиск"
Если вам не отвечают взаимностью, глупо пытаться резко разлюбить объект желания. Лучше перенаправить энергию в другую сторону — на себя.
Вы не обязаны всё время думать о ком-то другом. Займитесь собой. Спросите себя, какие у вас есть потребности. Можно даже на время физически дистанцироваться от этого человека, чтобы ничто не мешало сфокусироваться на себе
Если это не помогает, незазорно обратиться к психотерапевту. Он поможет избавиться от фиксации на другой личности. И самое главное — научит выстраивать нормальные отношения, в которых партнёры уважают друг друга.
Ну и не стоит забывать про самый действенный способ — время. Если его достаточно, то можно просто подождать и от чувств, которые ещё вчера казались вечными, не останется и следа.
Кадр © "500 дней лета". Режиссёр Марк Уэбб, сценарист Скотт Нойстедтер, Майкл Х. Уэбер / "Кинопоиск"