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24 марта, 08:15

Медведев уверен, что сбежавшие из России артисты вернутся из-за отсутствия аудитории

Медведев: Покинувшие страну артисты больше потеряли, чем выиграли

Не поддержавшие спецоперацию и бежавшие из страны российские артисты рано или поздно будут вынуждены вернуться, потому что им так и не удалось найти аудиторию на Западе. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Те, кто уехал, больше потеряли. И, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то? Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать", пояснил он.

По его словам, любой артист заинтересован в своей востребованности и увеличении числа поклонников, а сбежавшие музыканты и актёры остались не у дел. Медведев напомнил, что собиравшие раньше целые залы исполнители теперь выступают на заграничных площадках для пятнадцати человек.

"Да, сейчас, конечно, эпоха Интернета, эпоха электронных СМИ, эпоха социальных сетей, но даже в этом случае нужно живое общение с людьми. Невозможно выпустить какую-то песню, которая сама по себе — без раскрутки и человеческого контакта — будет очень долго держаться в хит-параде", — добавил он.

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"Они все вернутся": Лидер группы "Любэ" рассказал, как относится к уехавшим из РФ артистам

Ранее Медведев объяснил, почему продолжает пользоваться заблокированным на территории России "Твиттером". Политик назвал его полезным ресурсом с точки зрения воздействия на иностранную аудиторию, которым стоит пользоваться в качестве "оружия врага".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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