Медведев уверен, что сбежавшие из России артисты вернутся из-за отсутствия аудитории

Не поддержавшие спецоперацию и бежавшие из страны российские артисты рано или поздно будут вынуждены вернуться, потому что им так и не удалось найти аудиторию на Западе. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Те, кто уехал, больше потеряли. И, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то? Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать", — пояснил он.

По его словам, любой артист заинтересован в своей востребованности и увеличении числа поклонников, а сбежавшие музыканты и актёры остались не у дел. Медведев напомнил, что собиравшие раньше целые залы исполнители теперь выступают на заграничных площадках для пятнадцати человек.

"Да, сейчас, конечно, эпоха Интернета, эпоха электронных СМИ, эпоха социальных сетей, но даже в этом случае нужно живое общение с людьми. Невозможно выпустить какую-то песню, которая сама по себе — без раскрутки и человеческого контакта — будет очень долго держаться в хит-параде", — добавил он.