"Они все вернутся": Лидер группы "Любэ" рассказал, как относится к уехавшим из РФ артистам

Артисты, которые уехали из России, вернутся обратно. Об этом заявил солист группы "Любэ" народный артист РФ Николай Расторгуев в беседе с ТАСС.

"Покинули единицы, все остальные здесь. Я не понимаю, почему на них нужно обращать внимание. Они все вернутся, правда с позором!" — уверен он.

Расторгуев подчеркнул, что не понимает, как можно покинуть страну. Он здесь, в России, родился и живёт. Артист также ответил на вопрос, как относится к сбежавшим деятелям культуры.

"Да никак!" — коротко заявил Расторгуев.