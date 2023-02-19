Бастрыкин назвал предателями известных россиян, осуждающих из-за границы бойцов РФ

Известные люди, которые уехали из РФ и осуждают Российскую армию, являются предателями. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Когда эти известные личности, сделав своё благосостояние в России, в том числе за счёт соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес Российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Глава СК напомнил, что знаменитости не просто зарабатывают деньги на творчестве — они влияют на ценности граждан. По мнению Бастрыкина, популярные люди должны помнить про ответственность, которую они несут перед миллионами подписчиков в соцсетях.