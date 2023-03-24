Медведев назвал Twitter "оружием врага" и объяснил, почему до сих пор им пользуется

"Надо использовать оружие врага. У нас "Твиттер" не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный "Твиттер" и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают", — пояснил он журналистам.