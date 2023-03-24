Медведев назвал Twitter "оружием врага" и объяснил, почему до сих пор им пользуется
Медведев: Twitter стоит использовать в качестве "оружия врага"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему продолжает пользоваться заблокированным на территории России "Твиттером". Политик назвал его полезным ресурсом с точки зрения воздействия на иностранную аудиторию, которым стоит пользоваться в качестве "оружия врага".
"Надо использовать оружие врага. У нас "Твиттер" не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный "Твиттер" и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают", — пояснил он журналистам.
Напомним, доступ россиян к "Твиттеру" был ограничен ещё в 2022 году. Как сообщали в Роскомнадзоре, ограничение было введено на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом в Госдуме призвали разблокировать соцсеть, однако Роскомнадзор остался непреклонен и заявил, что для этого нет никаких оснований.
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