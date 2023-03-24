Галкин на концерте в США высмеял Долину, Бабкину и Газманова, назвав их "кооперативом "Судорога"

Юморист Максим Галкин* продолжает высмеивать на концертах в США артистов, с которыми десятки лет делил сцену в России. Видео выступления комика опубликовано в телеграм-канале "Неопра, блин!".

Максим Галкин высмеял российских артистов со сцены в США. Видео © Telegram / neopra_blin

На этот раз досталось Ларисе Долиной, Олегу Газманову, Григорию Лепсу и Надежде Бабкиной, которые инициировали создание Российской музыкальной ассоциации для поддержки юных талантов.

"Я не эйджист, я ничего против не имею, но средний возраст 70 лет. Ну, это кооператив "Судорога", — сказал Галкин со сцены.

Также юморист попытался зацепить более молодых российских артистов — Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Shaman. К слову, ранее он уже пытался высмеять песню последнего "Встанем" на одном из заграничных концертов.