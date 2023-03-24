Как понять, что мужчина с вами по любви, а не чтобы забыть бывшую

Согласитесь, неприятно будет узнать однажды, что ваш уже муж на самом деле не любит вас. Ну так, наполовину, хотя и клянётся в чувствах. А на деле всё ещё не отпустил свои предыдущие отношения и сохнет по бывшей. Психолог Дамиан Синайский рассказал Лайфу несколько признаков, по которым можно определить искренность чувств мужчины, чтобы вовремя увидеть и понять, что вас пытаются использовать просто как замену кому-то ещё.

Психолог Дамиан Синайский. Фото © Предоставлено LIFE

1. Присмотритесь к его взгляду

Психолог советует обратить внимание, присутствуют ли следующие моменты. Мужчина при разговоре прячет глаза или смотрит вроде бы пристально, но при этом взгляд рассеянный — значит, думает не о женщине перед собой. А вот если общается естественно, шутит, смеётся, обнимает, ищет ваш взгляд в ответ — тогда всё прекрасно.

2. Замечайте мелочи в поведении

Мужчина или слишком нарочито подаёт пальто, открывает дверь, или, наоборот, игнорирует? Он на самом деле не с вами. Его мысли занимает кто-то другой. Если он ухаживает нежно, пытается обнять, немного стесняется, дарит значимые дорогие подарки — переживать не стоит. Вступить в отношения с конкретной женщиной было его осознанным решением.

3. Обратите внимание, каков он в интиме

Как понять, что для мужчины вы не замена бывшей. Фото © shutterstock

Когда мужчина думает только о себе, о своём наслаждении, он станет командовать в постели. Требовать и говорить, как следует его ублажать. Если у вас так, то задумайтесь. А вот когда партнёр ласков, пытается максимально расслабить свою возлюбленную, доставить ей удовольствие — тогда можете порадоваться за себя.

Но бывает и более глубинный, бессознательный уровень данной модели отношений, уточняет психолог Дамиан Синайский. Когда выбор партнёрш происходит или неосознанно, например, его отвергла в детстве мама, а теперь мужчину привлекают женщины только с похожей внешностью. Или когда кавалер не хочет забывать свою прошлую пассию, а ищет ей замену в чужом лице.

В таких случаях, увидев её фото, вы сразу это поймёте — у вас окажутся чем-то схожи форма лица, улыбка, цвет волос и глаз, очертания плеч и рук, тип телосложения или осанки, наклон или поворот головы и т.д. Дамиан Синайский психолог