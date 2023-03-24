Как понять, что мужчина с вами по любви, а не чтобы забыть бывшую
К сожалению, люди часто начинают новые отношения, чтобы оправиться от старых. Понять, что партнёр выбрал вас, искренне полюбив, можно по нескольким признакам.
Согласитесь, неприятно будет узнать однажды, что ваш уже муж на самом деле не любит вас. Ну так, наполовину, хотя и клянётся в чувствах. А на деле всё ещё не отпустил свои предыдущие отношения и сохнет по бывшей. Психолог Дамиан Синайский рассказал Лайфу несколько признаков, по которым можно определить искренность чувств мужчины, чтобы вовремя увидеть и понять, что вас пытаются использовать просто как замену кому-то ещё.
Психолог Дамиан Синайский. Фото © Предоставлено LIFE
1. Присмотритесь к его взгляду
Психолог советует обратить внимание, присутствуют ли следующие моменты. Мужчина при разговоре прячет глаза или смотрит вроде бы пристально, но при этом взгляд рассеянный — значит, думает не о женщине перед собой. А вот если общается естественно, шутит, смеётся, обнимает, ищет ваш взгляд в ответ — тогда всё прекрасно.
2. Замечайте мелочи в поведении
Мужчина или слишком нарочито подаёт пальто, открывает дверь, или, наоборот, игнорирует? Он на самом деле не с вами. Его мысли занимает кто-то другой. Если он ухаживает нежно, пытается обнять, немного стесняется, дарит значимые дорогие подарки — переживать не стоит. Вступить в отношения с конкретной женщиной было его осознанным решением.
3. Обратите внимание, каков он в интиме
Как понять, что для мужчины вы не замена бывшей. Фото © shutterstock
Когда мужчина думает только о себе, о своём наслаждении, он станет командовать в постели. Требовать и говорить, как следует его ублажать. Если у вас так, то задумайтесь. А вот когда партнёр ласков, пытается максимально расслабить свою возлюбленную, доставить ей удовольствие — тогда можете порадоваться за себя.
Но бывает и более глубинный, бессознательный уровень данной модели отношений, уточняет психолог Дамиан Синайский. Когда выбор партнёрш происходит или неосознанно, например, его отвергла в детстве мама, а теперь мужчину привлекают женщины только с похожей внешностью. Или когда кавалер не хочет забывать свою прошлую пассию, а ищет ей замену в чужом лице.
В таких случаях, увидев её фото, вы сразу это поймёте — у вас окажутся чем-то схожи форма лица, улыбка, цвет волос и глаз, очертания плеч и рук, тип телосложения или осанки, наклон или поворот головы и т.д.
Но самое главное, подытоживает эксперт, если вы любите его, боритесь за свои чувства, а вдруг это судьба!
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