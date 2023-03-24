Восемь американских звёзд обвинили в криптомошенничестве

Восемь американских звёзд обвиняются в криптомошенничестве, сообщает издание The Hollywood Reporter. Среди них известная актриса Линдси Лохан, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, видеоблогер и боксёр Джейк Пол, музыканты Akon, Ne-Yo, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что фигуранты участвовали в продвижении криптовалют, связанных с компаниями криптомиллионера Джастина Сана, и скрывали то, что получают деньги за рекламу. При этом все обвиняемые, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов, не признавая и не отрицая обвинений.