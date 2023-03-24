Восемь американских звёзд обвинили в криптомошенничестве
Регулятор США обвинил восемь знаменитостей в незаконной рекламе криптоактивов
Джейк Пол и Линдси Лохан. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / jakepaul, lindsaylohan
Восемь американских звёзд обвиняются в криптомошенничестве, сообщает издание The Hollywood Reporter. Среди них известная актриса Линдси Лохан, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, видеоблогер и боксёр Джейк Пол, музыканты Akon, Ne-Yo, Soulja Boy, Lil Yachty и Остин Махоун.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что фигуранты участвовали в продвижении криптовалют, связанных с компаниями криптомиллионера Джастина Сана, и скрывали то, что получают деньги за рекламу. При этом все обвиняемые, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов, не признавая и не отрицая обвинений.
Ранее режиссёр Стивен С. Денайт назвал актрису Дженну Ортегу, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Уэнсдей", наглой и токсичной. Такую реакцию вызвало её признание, что она давила на съёмочную группу и не считала, что прописанные в сценарии реплики подходят для её персонажа — Уэнздей Аддамс.