Рудковская дала бесплатный совет Лерчек и Митрошиной и пояснила, где они прокололись

Продюссер Яна Рудковская прокомментировала громкие скандалы вокруг блогеров Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной, которых подозревают в неуплате налогов. По её мнению, дамы сэкономили на финансистах.

Так, она указала, что, возможно, всё произошедшее является сигналом для других блогеров. Также Рудковская выразила уважение "селф мэйд вумен" и вспомнила, с каким трудом ей доставались её первые большие деньги. В нынешнее время заработать гораздо проще, заметила продюсер, но способны на это далеко не все. Тем, как подозреваемые в неуплате налогов блогерши делают деньги, она восхитилась.

"Но, во-первых, я не считаю, что в России высокие налоги. Во-вторых, даже при уме, быстроте и хватке есть то, на чём можно оступиться, — на осторожности. Мне очень жаль, что никто им не подсказал простую вещь. Вот вам всем бесплатная мудрость от меня, которая не облагается налогами и за которую не придётся платить мне, как за курсы от Саши и Леры. Они учат, как стать богатыми, а я научу вас, как остаться свободными", — написала она.

Мудрость от Рудковской заключалась в том, что экономить на финансистах нельзя ни в коем случае. Имея большой финансовый оборот, крайне необходимо иметь хорошего финансиста и налогового консультанта, при этом "сдувая с них пылинки". Прокол блогерш был в том, что они слишком демонстрировали свои траты, и то, что на них рано или поздно обратили бы внимание налоговики, — очевидно, убеждена продюсер.

"Очень жаль, что девочки не могли найти себе команду, и кто вообще эти люди, которые консультировали их по налогам? Очень желаю Саше и Лере, чтобы у них всё было хорошо, и это урок будет для всех, кто много зарабатывает", — подчеркнула Рудковская.