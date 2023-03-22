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22 марта, 10:33

Полиция проверяет "королеву марафонов" Елену Блиновскую

SHOT: Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую

<p>Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Также, по данным телеграм-канала, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ: они требуют проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов.

Блиновская известна как "королева марафонов": она проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Несколько их участников заявили в полицию, что их попросту развели. Некоторые набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, и их жизнь, судя по всему, не улучшилась.

Кстати, сейчас Блиновская запускает очередной марафон — "Новое измерение". Участие в нём стоит от 10,8 тысячи до миллиона рублей (самый высокий тариф с кураторством самой гуру).

"Инфоцыганка номер 1": Дана Борисова рассказала, к кому должны нагрянуть силовики после Лерчек и Митрошиной

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Напомним, ранее по всей стране прогремело дело блогерши Лерчек. Ей было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Позже против четы блогеров было возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. На днях СК взялся за другую известную блогершу и возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что не в первый раз оказывается в подобной ситуации.

Александра Вишнякова
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