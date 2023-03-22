Полиция проверяет "королеву марафонов" Елену Блиновскую

Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Также, по данным телеграм-канала, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ: они требуют проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов.

Блиновская известна как "королева марафонов": она проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Несколько их участников заявили в полицию, что их попросту развели. Некоторые набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, и их жизнь, судя по всему, не улучшилась.